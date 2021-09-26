英國女教師東倫敦公園遇害 警方拘捕第3名男子（第二版）

英國首都倫敦東部早前發生一宗隨機襲擊事件，一名女教師晚上外出時，無故被一名男子殺害。警方及後拘捕3名懷疑涉案男子，仍在調查其犯罪動機。事件引發當地女性的安全疑慮，警方稱會盡力確保女性的安全。

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（第二版新增警方拘捕一名38歲男子的詳情）

28歲的小學女教師內莎（Sabina Nessa）本月17日晚上8時30分前出門，到離家路程不過5分鐘的酒吧與朋友會面，期間懷疑路過倫敦凱特公園（Cator Park）時被人襲擊，屍體翌日在公園內被發現。

警方調查指出，內莎的屍體在偏離正常行人道的地方被人發現，而且有可能是陌生人作案，仍需進一步調查犯案動機。警方早前釋出事發現場附近的閉路電視畫面，片段長約12秒，顯示一名身穿黑色連帽外套及灰色牛仔褲的男子神色緊張及拉扯帽子，呼籲公眾協助尋找這名男子。

警方當地周日（26日）清晨時分於東薩塞克斯郡（East Sussex）再拘捕一名38歲男子，該人為警方拘捕的第3名懷疑涉案男子。警方早前先後拘捕一名38歲男子及另一名40多歲男子，兩人其後獲釋，但仍要配合警方接受調查。

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內莎任職的小學校長表示，對其遇害感到極為悲傷，形容內莎是位友善﹑照顧他人及非常關心學生的老師。倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）向內莎的家人致哀，將與倫敦警方緊密聯繫跟進案件。

首相府指出，首相約翰遜（Boris Johnson）亦向內莎的親友致哀，並表示今年稍早推出的防止女性被暴力對待的政策，將會長期改變情況及有助阻礙更多同類事件發生。

今次非倫敦年內首次發生女子晚上外出遇害，引發當地女性的安全顧慮。關心女性安全的團體上周五（24日）在案發地點附近舉辦追悼會，倫敦總警司勞里（Trevor Lawry）表明警方屆時亦會在場，並強調女性理應走在路上無需擔憂安全，英國警方亦會確保女性可以安心自由外出。

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責任編輯：吳漢培