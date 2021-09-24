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英國女教師東倫敦公園遇害 疑遭隨機襲擊

環球社會熱點 10:58 2021/09/24

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英國首都倫敦東部早前發生一宗隨機襲擊事件，一名女教師晚上外出時，無故被一名男子殺害。警方及後成功拘捕男疑犯，仍在調查其犯罪動機。事件引發當地女性的安全疑慮，警方稱會盡力確保女性的安全。

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28歲的小學女教師內莎（Sabina Nessa）上周五（17日）晚上8時30分前出門，到離家路程不過5分鐘的酒吧與朋友會面，期間懷疑路過倫敦凱特公園（Cator Park）時被人襲擊，屍體翌日在公園內被發現。

內莎任職的小學校長表示，對其遇害感到極為悲傷，形容內莎是位友善﹑照顧他人及非常關心學生的老師。倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）向內莎的家人致哀，將與倫敦警方緊密聯繫跟進案件。

首相府指出，首相約翰遜（Boris Johnson）亦向內莎的親友致哀，並表示今年稍早推出的防止女性被暴力對待的政策，將會長期改變情況及有助阻礙更多同類事件發生。

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警方調查指出，內莎的屍體在偏離正常行人道的地方被人發現，而且有可能是陌生人作案，仍需進一步調查犯案動機。警方隨後拘捕一名38歲男疑犯，並釋出事發現場附近的閉路電視畫面，希望與當中的有關人士會談，相信是案件的重要證人。

今次事件為倫敦年內第二次發生女子晚上外出被殺，引發當地女性的安全顧慮。關心女性安全的團體於周五（24日）在案發地點附近舉辦追悼會，倫敦總警司勞里（Trevor Lawry）表明警方屆時亦會在場，並強調女性理應走在路上無需擔憂安全，英國警方亦會確保女性可以安心自由外出。

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責任編輯：吳漢培

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