【新股IPO】微博通過港交所上市聆訊、傳集資78億元　擬保留資金作業務增長故無計劃派息（第二版）

▲ 【新股IPO】微博通過港交所上市聆訊

美國上市的內地社交媒體平台微博（美：WB）以保密形式提交香港第二上市申請，據聯交所顯示，微博已通過上市聆訊，高盛、瑞信、中金、中信証券為聯席保薦人。早前有報道指，微博擬集資最多10億美元（約78億港元）。據微博2019年年報，阿里巴巴 （09988） 持有微博普通股30%，投票權為15.8%，為微博第二大股東。

微博採用同股不同權架構 B股有3票投票權

微博採用同股不同權架構，股本包括A類普通股和B類普通股，每股A類普通股有一票投票權，每股B類普通股有三票投票權。

微博過往並無宣派或支付現金股息，亦無計劃在不久將來就股份或美國存託股宣派或支付任何股息，集團目前擬保留大部分（如非全部）可用資金及任何未來盈利為業務發展及增長提供資金。

微博稱，倘未能擴大活躍用戶群或倘平台的用戶參與度下降，業務、財務狀況及經營業績可能受到重大不利影響，而且中國或全球經濟及政治政策的不利變動可能對中國的整體經濟增長產生重大不利 影響，從而可能對集團業務產生重大不利影響。

微博上市集資有四大用途

微博指，上市集資所得有四大用途，分別是（1）用於持續擴大用戶群及提升用戶參與度，以及改善我們的內容生態系統；（2）用於研發以提升我們的用戶體驗及變現能力，集團計劃完善推薦引擎，以提高推送給用戶的信息相關性；（3）用於有選擇地尋求戰略聯盟、投資和收購；（4）用作營運資金及一般公司用途。

截至2021年6月，微博的月活躍用戶為5.66億，平均日活躍用戶為2.46億。根據灼識諮詢報告，按2021年6月的月活躍用戶和日活躍用戶計，微博是中國十大移動應用程序之一，也是中國三大社交媒體平台之一。截至2021年6月30日，微博上有440萬個經認證賬號，例如名人、明星、KOL、企業合作夥伴和媒體機構。

（第二版加入初步招股書資料）

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