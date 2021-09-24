▲ 【恒大3333】地方政府據報收指示最後一刻方可介入恒大 成立小組維穩防動盪

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恒大債務情況

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中國恒大 （03333） 債務違約風險未釋除， 《華爾街日報》引述內地官員報道，地方政府部門和國有企業接到指示，如果出現恒大無法有序管理自身事務的情況，只有到最後一刻方可介入處理。報道又指，中國政府正指示地方政府為恒大倒閉的可能性做準備。

傳中國要求地方政府為恒大潛在破產做準備 兼指示恒大短期避免美元債違約【下一頁】

消息人士指，地方政府的任務是防止發生動盪，減輕對購房者和整體經濟的連鎖反應，比如採取措施限制失業人數。另外，地方政府已接到指令，組織會計師和法律專家小組，檢視恒大在各地區業務的財務狀況，與當地國有和民營房地產開發商談話，準備接管恒大在當地的房地產項目，並成立執法小組，監測公眾的憤怒情緒和抗議活動。

放鬆對中小城市調控政策

其中一名知情人士稱，決策者也在考慮逐步放鬆對中小城市的房地產調控政策，比如放鬆二套房購買規定。消息指，決策者還可能稍微放鬆針對地產開發商的嚴厲的去槓桿措施，但任何政策微調可能都將限於中小城市，而不會改變全國性的房地產調控基調。

最新一輪購買潮始於2020年初，當時政府尋求讓房地產投資幫助抵消新冠疫情對出口和國內支出的打擊。到了去年夏末，有關部門擔心住房市場已經過熱，出台了一系列政策為該行業降溫，特別是控制房地產開發商的大規模借貸。

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