【債券通】債券通南向通首日成交40億元　滙豐中銀已完成首批交易（第三版）

▲ 【債券通】債券通南向通今日開通 滙豐今早完成首批交易

債券通下的「南向通」今日（24日）正式開通，首日成交達40億元人民幣，共有40多家內地機構投資者與11家香港做市商達成了150余筆債券交易，涵蓋香港市要主要債券品種。

首批被委任為債券通南向通首批做市商的銀行陸續公布進展，滙豐交代已完成首批交易，中銀就指，至上午11時已完成55筆南向通交易。財政司司長陳茂波出席債券通「南向通」啓動儀式致辭稱，南向通有利發展離岸人民幣固定收益生態圈，為人民幣國際化提供重要的金融基建、流動性、風險管理等基礎支持，同時也有利於香港進一步強化國際債券中心和國際資產管理中心的地位。

陳茂波指，南向通啟動是好時機，而互聯互通近十多年的發展印證，制度創新帶來制度紅利，必須妥善管控風險才能行穩致遠，不能走得太快、也不能走得太慢，過度的風險與錯失時機，同樣存在機會成本。

「一國兩制」是在中國共產黨領導下的制度創新，造就了香港今天的成功；互聯互通機制是以最小的制度成本，槓桿最大的市場力量。

債券通「北向通」2017年開立，今年8月，參與「北向通」的境外投資者超過2700個，來自34個國家和地區；成交額佔境外投資者參與内地銀行間債券市場總成交金額60%。

滙豐：完成首批交易

滙豐 （00005） 表示，今早已成功為數家内地機構投資者，完成市場上首批債券通「南向通」交易。債券通南向通初期每日額度200億元等值人民幣，年度總額度5000億元等值人民幣。

香港上海滙豐銀行聯席行政總裁廖宜建表示，市場對南向通反應十分理想，而滙豐作好充分準備，支持機構投資者把握相關機會。滙豐是債券通「北向通」的主要市場參與者，近日更在香港完成首宗第三方在岸人民幣外滙交易。滙豐亦是服務境外投資者投資內地債市業務規模最大的外資銀行之一，同時為首家為境外機構投資者提供債券結算代理服務的外資銀行。

中銀：開展南向通交易

中銀香港 （02388） 也公布，開展債券通「南向通」首批交易，至上午11時，已與27家境內機構投資者分別在CFETS旗下基礎設施服務商Comstar、彭博及Tradeweb電子平台上順利完成首批55筆共計人民幣12.9億元（等值）的債券交易。

中銀表示，中銀香港作為境外託管行，以及中國銀行 （03988） 作為人民銀行指定的首批「南向通」境內託管清算銀行，通過合作提供境內外託管行聯結模式服務。

中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，中銀在「南向通」開通首日順利推出業務，實現產品、服務全覆蓋，下一步將持續完善交易做市、託管結算等職能，參與「南向通」業務發展。

（第二版加入陳茂波致辭；第三版加入成交資料）

相關文章：

【債券通】陳茂波：政府綠債計劃 擬加入人民幣計價綠債

【債券通】金管局公布13家金融機構作「南向通」做市商 中銀滙豐渣打上榜

【債券通】南向債券通9•24上線、年度總額度5000億元人民幣 余偉文：按市場需要推進南向通（持續更新）

****同場加映****

登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析！

重溫【ET開市直擊】- 儲局加息路綫圖漸明確 內地政策陰霾仍要留神（附Time code）