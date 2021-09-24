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專題:退休理財

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【港股市況】恒生指數午後初段偏軟　平保美團升3%、恒大跌一成（不斷更新）

股市 13:17 2021/09/24

分享：

港股半日走勢反覆。大市未能承接美股升勢。恒生指數低開23點，早段曾跌逾百點，低見24339點，其後一度轉升倒升125點，至24600點水平。恒生指數半日跌6點，報24504點，成交739億元。恒生科技指數跌0.7%，報6255點。恒大 （03333） 跌7%；恒大汽車 （00708） 跌逾18%；美團 （03690） 、平保 （02318） 升3%；電力股續造好。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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焦點新聞︰

【恒大3333】陳茂波獨家專訪：恒大不會引發香港金融系統風險

【前海鐵路】陳茂波獨家專訪：前海鐵路部署或涉明日大嶼規劃

即市走勢︰

【13：17】恒大 （03333） 最新跌一成，低見2.38元。

【13：15】德勤中國發表2021年中國內地及香港IPO市場第三季度回顧與前景展望，首三季IPO集資額港交所 （00388） 排行第四，港交所跌1%。

【13：08】本港地產股下跌，恒地 （00012） 、新地 （00016） 、長實 （01113） 跌逾2%；新世界 （00017） 跌逾1%；信置 （00083） 跌0.8%。

【13：04】恒大 （03333） 午後跌逾8%，低見2.43元；恒大汽車 （00708） 跌逾18%；恒大物業 （06666） 跌逾2%。

【13：04】深圳10月在港發行最多50億元人民幣債券　市政府首例、可獲豁免利得稅

【13：00】港股午後初段跌約20點，報24489點；科指跌0.9%，報6244點。

【12：00】恒生指數半日跌6點，報24504點，成交739億元。恒生科技指數跌0.7%，報6255點。恒大 （03333） 跌7%；恒大汽車 （00708） 跌逾18%；美團 （03690） 、平保 （02318） 升3%；電力股續造好。

【11：58】花旗：即使恒大有秩序重組　內房價格及中國經濟也會走弱

【11：47】港股中午收市前跌約10點，企24500點。

【11：30】上證半日跌近0.1%；深證升0.5%，創業板指升1.5%。

【11：12】譚仔2217孖展14.2億元超額認購逾9倍　國際配售已足額（不斷更新）

【11：08】恒大 （03333） 最新跌逾6%；恒大汽車 （00708） 跌近19%；恒大物業 （06666） 轉跌0.9%。

【10：59】微博傳以保密形式提交在港第二上市申請　集資78億元

【10：58】地方政府據報收指示最後一刻方可介入恒大　成立小組維穩防動盪

【10：52】恒大債務危機下，內房逆市下跌，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、雅居樂 （03383） 、融創 （01918） 跌1%；碧桂園 （02007） 跌近1%。

【10：49】騰訊 （00700） 升近2%，高月472.4元。

【10：47】大市升幅擴大至近100點，升至24600點水平。

【10：30】恒指最新升約25點，報24536點；科指跌近0.1%，報6294點。

【10：18】美團 （03690） 升幅擴大至3%，重上250元水平；阿里巴巴 （09988） 跌0.7%；騰訊 （00700） 跌0.2%；小米 （01810） 跌0.9%。

【10：12】美國10年期債息升穿1.4厘，滙豐 （00005） 、中銀香港 （02388） 升逾1%；恒生 （00011） 、渣打 （02888） 升0.5%；東亞 （00023） 升近1%。

【10：06】美團 （03690） 回升近2%，帶動大市跌幅收窄至約25點。

【10：03】滙豐 （00005） 、平保 （02318） 力撐，大市最新跌85點，報24425點，早段曾低見24339點。

【10：01】平保 （02318） 逆市升3%，高見54.85元。

【09：57】東岳 （00189） 挫一成，低見21.1元，成交3.4億元。

【09：56】三桶油普遍逆市向上，中石油 （00857） 逆市升近2%；中海油 （00883） 升逾2%；中石化 （00386） 跌0.5%。

【09：52】恒大汽車 （00708） 跌幅擴大至成，破底低見2.25元。另外，恒大 （03333） 跌逾4%，低見2.49元；恒大物業 （06666） 跌近2%，低見4.32元。

【09：50】體育用品股續弱，李寧 （02331） 跌逾3%；安踏 （02020） 跌逾1%；特步 （01368） 跌近5%。

【09：47】電力股逆市續造好，潤電 （00836） 、中國電力 （02380） 升逾6%；龍源電力 （00916） 升逾3%。

【09：45】吉利 （00175） 逆市向好升近0.9%，高見24元。

【吉利175】吉利李書福：今年將發布首款新能源概念重卡

【09：42】大市再度回落，轉跌約70點，報24440點；科指跌0.6%，報6262點。

【09：38】富力周二回購部分美元債　大股東免息貸款同日到賬

【09：36】海吉亞醫療 （06078） 跌近9%，低見53元，成交早段達28億元。

【09：33】恒大汽車 （00708） 跌幅擴大至逾12%，破底低見2.51元。

【09：32】港股開市後轉升百點，恒指高見24617點，最新報24600點，升89點。

【09：31】滙豐 （00005） 撐市，開市後升幅擴大至逾2%，高見40.8元。

【09：28】中煙 （06055） 高開近5%。中煙向控股股東中煙國際收購巴西煙草原料商CBT 的51%股權。

【煙草股】中煙香港斥近5億元向控股股東收購巴西煙草原料商51%股權

【09：23】堃博醫療 （02216） 首掛開報18元，較招股價18.7元低3.7%，每手500股計帳面蝕350元。

【09：23】恒生指數開報24487點，低開23點。恒生科技指數跌0.2%，報6289點。恒大系向下，恒大 （03333） 、恒大物業 （06666） 跌逾2%；恒大汽車 （00708） 跌逾6%；滙豐 （00005） 逆市升1%，重上40元水平。

【恒大3333】傳中國要求地方政府為恒大潛在破產做準備　兼指示恒大短期避免美元債違約

【恒大3333】恒大汽車被指欠薪　及拖欠供應商

【09：16】債券通南向通今日開通　滙豐今早完成首批交易

【09：14】期指開報24350點，跌169點或0.7%。

【09：01】新股堃博醫療  （02216）  今日掛牌。

【09：01】恒指黑期升約60點，報24526點；道指期貨升54點，報34819點。

【07：50】攜程第二季淨虧損6.5億元人幣　上半年扭虧賺11.3億元人幣

【07：45】港股ADR收報24500點，跌9點。滙豐 （00005） ADR折合報40.23元，較港收市價高0.48元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報465.54元，較港收市價高2.34元或0.5%。

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【07：30】美國聯儲局維持利率及買債規模不變，符市場預期，但暗示明年將加息。由於儲局提早與市場溝通，對市場未造成太大影響，道指曾漲逾600點，收市升506點，報34764點；標指升53點，報4448點；納指升155點，報15052點。

即睇美股收市：

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【開市9點半】中國傳要求地方政府為恒大或破產做準備　恒大重組方案或幾日內公布

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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港股反彈不等如轉勢　恒生指數下關看23100點

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