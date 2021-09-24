【恒指夜期+ADR】騰訊美團ADR回軟　夜期再跌165點（不斷更新）

美股個別發展，道指倒升逾50點，納指續跌0.4%，美國10年期債息升勢急，已升至1.45厘，壓抑科技股走勢。恒指夜期跌165點，科技股ADR續弱。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 40.08 +1.0% 美團ADR 241.93 -1.1% 騰訊ADR 454.35 -1.3% 阿里巴巴美股 142.05 -1.6%

北水淨流入51.02億元，值得留意的是，上海證券戶口的北水僅3.8億元，深圳戶口的北水則達47.2億元，或反映個別北水大戶動向。整體北水買入美團（03690）、騰訊（00700）及海吉亞醫療（06078），其中海吉亞急瀉8.3%，收報54元。

北水資金流向：

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恒大債務危機陰霾下影響市場氣氛，港股午後跌幅擴大，尾市曾跌400點，恒生指數收報24192點，跌318點，成交1475億元。恒生科技指數跌2.2%，報6159點。恒大 （03333） 跌逾11%；恒大汽車 （00708） 破底跌逾23%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%破底；平保 （02318） 逆市升2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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焦點新聞︰

【恒大3333】陳茂波獨家專訪：恒大不會引發香港金融系統風險

【前海鐵路】陳茂波獨家專訪：前海鐵路部署或涉明日大嶼規劃

即市走勢︰

【22：10】恒指夜期跌165點

【19：26】夜期再跌148點

【16：10】恒生指數收報24192點，跌318點，成交1475億元。恒生科技指數跌2.2%，報6159點。恒大 （03333） 債務危機下，恒大跌逾11%；恒大汽車 （00708） 破底跌逾23%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%破底；平保 （02318） 逆市升2%。

【16：05】地建會：未聞中方施壓解決房屋問題 四大地產股隨大市吐逾2%

【16：00】恒生指數U盤前跌355點，報24155點。

【15：47】港股跌逾400點，跌穿24100點水平。

【15：43】快手 （01024） 尾市跌一成，低見86.55元。

【15：32】阿里巴巴 （09988） 跌近3%，破底低見144元；騰訊 （00700） 跌1%；美團 （03690） 升幅收窄至0.7%。

【15：32】吉利李書福據報逆向造手機 武漢、上海等地設辦公室

【15：23】滙豐 （00005） 升幅收窄至0.1%，報39.8元，未能企穩40元水平。

【15：14】理文化工 （00746） 最新跌21%，低見10.18元。

【15：09】大市尾市跌300點，低見24173點；科指跌2.2%，報6160點。

【15：05】東岳 （00189） 挫逾21%，低見18.6元，成交20.6億元。

【15：01】上證跌0.8%；深證跌0.2%；創業板指升0.8%。

【14：59】阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，破底低見145.1元；騰訊 （00700） 轉跌0.4%；美團 （03690） 升幅收窄至1%。

【14：57】大市跌200點，報24310點；科指跌1.9%，報6178點。

【14：49】恒大 （03333） 最新跌113%，低見2.31元。

【14：46】瑞銀財管：中國第四季經濟有下行風險 內房債波動不會蔓延、亞股估值仍吸引

【14：33】大市最新跌近100點，跌至近24400點水平。科指跌1.5%，報6208點。

【14：31】開拓藥業 （09939） 跌逾三成，低見43.5元，成交6億元。

【14：25】濠賭股向下，其中藍籌股銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別跌逾2%。美高梅 （02282） 跌逾3%；澳博 （00880） 跌近半成；新濠 （00200） 跌逾1%；永利 （01128） 逆市靠穩升0.5%。

【14：22】理文化工 （00746） 股價回吐15%，低見11.24元。

【14：18】海吉亞醫療 （06078） 午後跌幅收窄至3%，報57元，今早曾低見52.9元。

【13：39】阿里巴巴 （09988） 跌1%。

【阿里巴巴9988】阿里禁售期前協議轉讓芒果超媒5%持股 不足一年虧損23億人幣

【13：37】恒鼎 （01393） 擬發行高達30億新股抵償部分債務及延期還款，以改善財務情況及流動性，恒鼎股價跌18%，低見0.485元。

【13：29】亞洲資源 （00899） 最新飈升近一倍，破頂高見0.88元，成交368萬元。

【13：17】恒大 （03333） 最新跌一成，低見2.38元。

【13：15】德勤中國發表2021年中國內地及香港IPO市場第三季度回顧與前景展望，首三季IPO集資額港交所 （00388） 排行第四，港交所跌1%。

【新股IPO】香港首三季集資規模失落三甲 年底前未見第二上市公司再回流

【13：08】本港地產股下跌，恒地 （00012） 、新地 （00016） 、長實 （01113） 跌逾2%；新世界 （00017） 跌逾1%；信置 （00083） 跌0.8%。

【13：04】恒大 （03333） 午後跌逾8%，低見2.43元；恒大汽車 （00708） 跌逾18%；恒大物業 （06666） 跌逾2%。

【13：04】深圳10月在港發行最多50億元人民幣債券 市政府首例、可獲豁免利得稅

【13：00】港股午後初段跌約20點，報24489點；科指跌0.9%，報6244點。

【12：00】恒生指數半日跌6點，報24504點，成交739億元。恒生科技指數跌0.7%，報6255點。恒大 （03333） 跌7%；恒大汽車 （00708） 跌逾18%；美團 （03690） 、平保 （02318） 升3%；電力股續造好。

【11：58】花旗：即使恒大有秩序重組 內房價格及中國經濟也會走弱

【11：47】港股中午收市前跌約10點，企24500點。

【11：30】上證半日跌近0.1%；深證升0.5%，創業板指升1.5%。

【11：12】譚仔2217孖展14.2億元超額認購逾9倍 國際配售已足額（不斷更新）

【11：08】恒大 （03333） 最新跌逾6%；恒大汽車 （00708） 跌近19%；恒大物業 （06666） 轉跌0.9%。

【10：59】微博傳以保密形式提交在港第二上市申請 集資78億元

【10：58】地方政府據報收指示最後一刻方可介入恒大 成立小組維穩防動盪

【10：52】恒大債務危機下，內房逆市下跌，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、雅居樂 （03383） 、融創 （01918） 跌1%；碧桂園 （02007） 跌近1%。

【10：49】騰訊 （00700） 升近2%，高月472.4元。

【10：47】大市升幅擴大至近100點，升至24600點水平。

【10：30】恒指最新升約25點，報24536點；科指跌近0.1%，報6294點。

【10：18】美團 （03690） 升幅擴大至3%，重上250元水平；阿里巴巴 （09988） 跌0.7%；騰訊 （00700） 跌0.2%；小米 （01810） 跌0.9%。

【10：12】美國10年期債息升穿1.4厘，滙豐 （00005） 、中銀香港 （02388） 升逾1%；恒生 （00011） 、渣打 （02888） 升0.5%；東亞 （00023） 升近1%。

【10：06】美團 （03690） 回升近2%，帶動大市跌幅收窄至約25點。

【10：03】滙豐 （00005） 、平保 （02318） 力撐，大市最新跌85點，報24425點，早段曾低見24339點。

【10：01】平保 （02318） 逆市升3%，高見54.85元。

【09：57】東岳 （00189） 挫一成，低見21.1元，成交3.4億元。

【09：56】三桶油普遍逆市向上，中石油 （00857） 逆市升近2%；中海油 （00883） 升逾2%；中石化 （00386） 跌0.5%。

【09：52】恒大汽車 （00708） 跌幅擴大至成，破底低見2.25元。另外，恒大 （03333） 跌逾4%，低見2.49元；恒大物業 （06666） 跌近2%，低見4.32元。

【09：50】體育用品股續弱，李寧 （02331） 跌逾3%；安踏 （02020） 跌逾1%；特步 （01368） 跌近5%。

【09：47】電力股逆市續造好，潤電 （00836） 、中國電力 （02380） 升逾6%；龍源電力 （00916） 升逾3%。

【09：45】吉利 （00175） 逆市向好升近0.9%，高見24元。

【吉利175】吉利李書福：今年將發布首款新能源概念重卡

【09：42】大市再度回落，轉跌約70點，報24440點；科指跌0.6%，報6262點。

【09：38】富力周二回購部分美元債 大股東免息貸款同日到賬

【09：36】海吉亞醫療 （06078） 跌近9%，低見53元，成交早段達28億元。

【09：33】恒大汽車 （00708） 跌幅擴大至逾12%，破底低見2.51元。

【09：32】港股開市後轉升百點，恒指高見24617點，最新報24600點，升89點。

【09：31】滙豐 （00005） 撐市，開市後升幅擴大至逾2%，高見40.8元。

【09：28】中煙 （06055） 高開近5%。中煙向控股股東中煙國際收購巴西煙草原料商CBT 的51%股權。

【煙草股】中煙香港斥近5億元向控股股東收購巴西煙草原料商51%股權

【09：23】堃博醫療 （02216） 首掛開報18元，較招股價 18.7元低3.7%，每手500股計帳面蝕350元。

【09：23】恒生指數開報24487點，低開23點。恒生科技指數跌0.2%，報6289點。恒大系向下，恒大 （03333） 、恒大物業 （06666） 跌逾2%；恒大汽車 （00708） 跌逾6%；滙豐 （00005） 逆市升1%，重上40元水平。

【恒大3333】傳中國要求地方政府為恒大潛在破產做準備 兼指示恒大短期避免美元債違約

【恒大3333】恒大汽車被指欠薪 及拖欠供應商

【09：16】債券通南向通今日開通 滙豐今早完成首批交易

【09：14】期指開報24350點，跌169點或0.7%。

【09：01】新股堃博醫療 （02216） 今日掛牌。

【09：01】恒指黑期升約60點，報24526點；道指期貨升54點，報34819點。

【07：50】攜程第二季淨虧損6.5億元人幣 上半年扭虧賺11.3億元人幣

【07：45】港股ADR收報24500點，跌9點。滙豐 （00005） ADR折合報40.23元，較港收市價高0.48元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報465.54元，較港收市價高2.34元或0.5%。

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【07：30】美國聯儲局維持利率及買債規模不變，符市場預期，但暗示明年將加息。由於儲局提早與市場溝通，對市場未造成太大影響，道指曾漲逾600點，收市升506點，報34764點；標指升53點，報4448點；納指升155點，報15052點。

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【開市9點半】中國傳要求地方政府為恒大或破產做準備 恒大重組方案或幾日內公布

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責任編輯︰梁浩碩