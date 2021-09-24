【新股IPO】李澤楷旗下富衛集團申請在美上市　李嘉誠基金會認購最多3億美元（第二版）

▲ 【新股IPO】李澤楷旗下富衛集團申請在美上市

李澤楷旗下的保險公司富衛集團（FWD）申請在美國上市。富衛集團周四提交了在美國首次公開募股（IPO）的申請。報道指，富衛致力於第四季度發行股份，至於具體上市時間及最終規模等尚待確定，可能會根據市場情況而變化。此前外電報道指，富衛計劃集資最多30億美元。

報道指，李嘉誠基金會已表示有興趣認購最多3億美元股份，電訊盈科亦表示有意投資最多1億美元。阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）旗下聯屬Athene Life Re亦將投資4億美元。

富衛擬擴大即時理賠支付服務支援範圍，詳見【下一頁】

富衛上市承銷商包括摩根士丹利、高盛、摩根大通、滙豐及招銀國際。公司將在紐約證券交易所上市，股票代碼為「FWD」。

自2014年以來新業務價值增長5倍

富衞自2014年首年全年營運以來，新業務價值增長5倍，代理人數為3600人，集團七成業務來自東南亞市場。過去兩年，年度業務收益倍增至94.87億美元。為方便衡量表現並撇除特殊項目的2020年稅前經營利潤，亦增長約一倍至1.25億美元。富衞於2018年至2020年基礎新業務價值 （Underlying VNB）複合年均增長率為26%。

今年上半年客戶增加27%；總加權保費收入（TWPI）升12%至37億美元；新業務價值（VNB）升47.5%。按新業務價值計算，泰國業務增長最快。銀保亦為其一個非常重要收入渠道及網絡，有關新業務價值按年增長58%。集團的基礎新業務價值 （Underlying VNB） 增長56%至1.06億美元；調整後稅前經營利潤增加近56%至1.06億美元。

富衛集團成立於2013年，其業務遍佈亞洲區10個市場，提供人壽及醫療保險、一般保險等。富衛去年收入為94.9億美元，按年升52%，股東應佔虧損由2.78億美元收窄至2.43億美元。

（第二版加入財務表現）

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責任編輯︰梁浩碩



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