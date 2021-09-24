【Nike業績】Nike受累供應鏈阻礙拖累季績　中國收入增幅最小　

▲ 【Nike業績】Nike受累供應鏈阻礙拖累業績表現

Nike（耐克 美︰NKE）季度收入按年升一成半至122.5億美元，低於市場預期的124.6億美元，每股盈利1.16美元，較預期的1.11美元為高。Nike表示，供應鏈阻礙對其業務影響超出此前預期，又考慮到越南較長的運輸時間、勞動力短缺及長期停產，下調2022財年展望。Nike股價盤後跌逾4%，報152.8美元。

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期內，Nike中國收入升11%，為所有地區中升幅最小。過去數季度中，中國一直是Nike最大的收入推動因素之一。北美收入增長15% 至48.8億美元。

Nike表示，未來數季其整個業務將出現短期庫存短缺。受累新冠疫情，Nike在越南南部約八成鞋廠及約一半服裝工廠仍處於關閉狀態。即使復產亦面對運輸問題。北美運輸時間是新冠疫情大流行前水平的兩倍，將貨物由亞洲運到Nike主場平均需時80日。

Nike預計全年銷售額將錄得中個位數增長，相對此前預期為低兩位數增長。第二財季銷售額持平至低個位數。市場一直預計全年收入增長12%，第二季度增長12%。

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責任編輯︰梁浩碩

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