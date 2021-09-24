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【ET財經早點1分鐘】美股大升 納指重上15000關

股市 07:00 2021/09/24

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美國儲局暗示明年加息後，美股風險胃納回升，資金由債市轉入股市，美國10年期債息升穿1.4厘，道指升506點，納指亦重上15000關。

現貨金價下跌25美元，紐約及布蘭特期油齊升1.4%

*今早9點《ET開市直擊》為你分析市場形勢，做好開市準備：【按此】*

恒指夜期回氣 僅跌65點

雖然晚上繼續傳出中國要求地方政府為恒大潛在破產做準備，夜期一度跌約200點。不過，美股急升帶動氣氛，刺激夜期收市跌幅收窄。

天貓宣布5年投百億 孵化2000新品牌

阿里巴巴旗下電商平台天貓國際舉行2021年新品牌戰略發布會，宣布末來5年投入百億人民幣，孵化2000個潛力新品牌。

阿里巴巴集團副總裁吹雪表示，新品牌的存活率是天貓的核心戰略之一，要讓新品牌持續長紅，成為下一個老字號。

國泰推新經濟艙票價 行李計算由重量轉為件數制

國泰航空推出全新經濟艙票價選項，分為「輕便」、「標準」、「彈性」三種，用於提升寄艙行李限額，彈性處理重新訂位 以及提升客艙級別。

此外，國泰寄艙行李限額的計算方式，亦由重量制轉為件數制，新的行李限額適用於所有客艙級別，並將同步與全新經濟艙票價的選項，陸續於全球航線推行。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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【ET財經早點1分鐘】儲局收水戲碼左右大市 保誠溢價發新股集資225億
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