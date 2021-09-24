【限電停產】為達「雙控」目標迫令限電停產 原材料價格飛漲

內地報道指，上半年能耗雙控目標完成情況出爐後，中國各地加快了步伐推進「雙控」舉措，浙江、江蘇、雲南等多地的高耗能企業出現限電停產狀況。其中，浙江大量紡織印染、化纖等高耗能企業被緊急要求停產至月底。

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在近期各地「雙控」措施趨嚴的影響下，塑料、鋼鐵、水泥等原材料產能大大降低，預期原材料領域將進一步掀起漲價潮，好像印染行業，浙江和江蘇是全國主要印染企業聚集區，蘇州吳江地區印染企業從9月19日至10月1日停產，將對全國印染產能造成影響。在正式停產前，浙江省桐鄉市毛衫染整商會要求印染加工費統一上調每噸500元（人民幣，下同）；9月17日，江蘇省常熟市印染商會更要求會員企業，從10月1日起統一上調印染費不低於每噸1,000元。

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鋼材方面，隨着各地限產持續升溫，部分區域漲幅達到每噸90至150元。關鍵在於，中國政府早前加快力度「保供穩價」，確保民生商品的供應，但目前各地因限電限產，卻導致原材料價格飛漲，似乎跟原本的政策背道而馳。

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記者：林衛