【稀土結盟】五礦中鋁計劃將稀土資產重組 兩強聯合提升集中度

日前，五礦稀土（深：000831）公告，中國鋁業集團、中國五礦集團、贛州市人民政府等正在籌劃相關稀土資產的戰略性重組，有關方案尚未最終確定，亦需獲相關主管部門批准。

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根據公告，此次與五礦稀土實際控制人—中國五礦集團共同謀劃戰略性重組的中國鋁業集團，是國內六大稀土集團之一，江西贛州為國內離子型中重稀土主要產地。市場預期此次戰略性重組，將進一步提高稀土行業集中度，此前市場一直期待的新型「中國稀土集團」將會誕生。

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興業證券表示，此次重組聯合了兩大央企，實現了央企層面的強強聯合，同時實現了廣西、湖南、江蘇三地中重稀土資源和四川、山東兩地輕稀土資源的整合，新型「中國稀土集團」呼之欲出。若按照稀土配額計算，基本上實現了中重稀土80%以上的整合，將進一步提高國內稀土資源的議價權。

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該行又指，由於行業集中度提升，稀土價格將更加反應供需變化。整合進一步提升行業集中度，輕稀土或形成以北方稀土集團為主體，配額佔比超過90%、南方中重稀土以新型中國稀土集團為主題，預計配額將超過90%，形成「一南一北」的格局，稀土價格將更加平穩，同時更好體現供需變化。

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記者：林衛