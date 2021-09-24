【券商點睇】國內政策具有底綫思維 內銀涉房地產風險可控

天風證券指，內銀參與房地產業務融資方式包括表內貸款、房地產債券、非標及相關ABS等等。截至第二季末，估計房地產業務風險合計敞口或約63萬億元（人民幣，下同）。對於表內貸款部分，在情形一，即僅考慮涉房類貸款風險暴露）和情形二，即全部信貸資產風險暴露下，銀行不良率最多分別上升0.05和0.53個百分點，撥備覆蓋率最多分別下滑5.68和44.62個百分點，至 187.55%和148.61%。

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該行認為，撥備水平仍然較為厚實，抵御風險能力較強。即便進一步拓展到上市銀行層面，在悲觀假設下絕大多數銀行的撥備覆蓋率仍然能維持在監管底線以上，資本充足率保持在充足水平。對於表外部分，表外部分的淨值變動不會直接影響銀行的盈利。而且銀行理財產品中風險相對較高的房地產開發融資規模佔比不大，該行估算比例可能不高於10.43%。近年來按照資管新規，銀行也在逐步壓縮高風險的非標佔比。風險敞口進一步收縮。



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考慮到，國內政策具有底綫思維，房地產風險有望妥善化解。當前中國經濟仍面臨著下行壓力，穩增長的訴求強烈。不發生系統性風險是政策底綫。因此，在當前的經濟環境下，房地產業的風險會在政策引導下有序妥善化解。而房地產貸款餘額中個人住房貸款餘額佔比接近70%。房地產價格顯著下降的可能性較低，意味抵質押物的價值具有較強韌性，這一定程度保障了銀行涉房貸款的安全性。未來更多支持性政策有望出台，信用風險可控。

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記者：林衛