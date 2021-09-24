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【開市9點半】中國傳要求地方政府為恒大或破產做準備　恒大重組方案或幾日內公布

股市 06:45 2021/09/24

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（1）外電引知情人士指，中國當局要求地方政府為恒大 （03333） 潛在破產做準備。消息拖低中概股隔晚走勢，料內房相關板塊今早較波動。另據指，中國的金融監管機構向恒大集團發出指示，要求其專注於保障在建樓盤的開工建設，同時避免近期美元債券發生違約。

【恒大3333】傳中國要求地方政府為恒大潛在破產做準備　兼指示恒大短期避免美元債違約

即睇開市9點半重點：

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    +6

（2）恒大變國企？外媒報道中國政府打算將恒大一分為三，進行重組，並由國企主導，可能會在幾日內公布有關方案。

恒大重組方案據報幾日內公布　恒大或一拆三變國企、恒大全日升18%

（3）華人置業 （00127） 估計年內已變現虧損近14億。

【恒大3333】華置出售逾1億股恒大、或悉售餘下持股　華置：年內已變現虧損近14億

（4）恒大汽車 （00708） 被指拖欠薪金及供應商貨款。

【恒大3333】恒大汽車被指欠薪　及拖欠供應商

（5）小米 （01810） 無懼在歐洲市場捲入爭議，宣布再推出新手機系列。

【小米手機】小米再推新手機系列 9月27日舉行發布會（多圖）

（6）長和 （00001） 出售歐洲電訊鐵塔業務交易遇暗湧。

【長和賣鐵塔】長和賣鐵塔予Cellnex遭英國電訊質疑　恐令英電訊業價格上升及服務變差

（7）吉利 （00175） 傳今年發布一款概念重卡。

【吉利175】吉利李書福：今年將發布首款新能源概念重卡　

（8）為避潛在監管風險，地產股收息點樣揀？

【高息股攻略】本港地產股靜靜回升　邊隻業務分散坐享5厘息？

（9）譚仔國際 （新上市編號：02217） 截至今年3月31日止年度的純利達2.88億元，市盈率介乎15.5至19.4倍。

【譚仔上市】「譚仔味」進軍餐飲股　招股價是否「和味」？

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

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港股 ADR 小米集團－W（01810） 中國恒大（03333） 吉利汽車（00175） 中國概念股 譚仔國際（02217） 恒大 恒大汽車（00708） 華人置業（00127）

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