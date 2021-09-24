【開市9點半】中國傳要求地方政府為恒大或破產做準備　恒大重組方案或幾日內公布

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【ET財經早點1分鐘】美股大升 納指重上15000關
（1）外電引知情人士指，中國當局要求地方政府為恒大 （03333） 潛在破產做準備。消息拖低中概股隔晚走勢，料內房相關板塊今早較波動。另據指，中國的金融監管機構向恒大集團發出指示，要求其專注於保障在建樓盤的開工建設，同時避免近期美元債券發生違約。
【恒大3333】傳中國要求地方政府為恒大潛在破產做準備 兼指示恒大短期避免美元債違約
即睇開市9點半重點：
（2）恒大變國企？外媒報道中國政府打算將恒大一分為三，進行重組，並由國企主導，可能會在幾日內公布有關方案。
恒大重組方案據報幾日內公布 恒大或一拆三變國企、恒大全日升18%
（3）華人置業 （00127） 估計年內已變現虧損近14億。
【恒大3333】華置出售逾1億股恒大、或悉售餘下持股 華置：年內已變現虧損近14億
（4）恒大汽車 （00708） 被指拖欠薪金及供應商貨款。
（5）小米 （01810） 無懼在歐洲市場捲入爭議，宣布再推出新手機系列。
【小米手機】小米再推新手機系列 9月27日舉行發布會（多圖）
（6）長和 （00001） 出售歐洲電訊鐵塔業務交易遇暗湧。
【長和賣鐵塔】長和賣鐵塔予Cellnex遭英國電訊質疑 恐令英電訊業價格上升及服務變差
（7）吉利 （00175） 傳今年發布一款概念重卡。
（8）為避潛在監管風險，地產股收息點樣揀？
（9）譚仔國際 （新上市編號：02217） 截至今年3月31日止年度的純利達2.88億元，市盈率介乎15.5至19.4倍。
港股ADR及美股收市情況：
記者：區嘉俊
欄名 : 開市9點半