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【ET開市直擊】儲局加息路綫圖漸明確　內地政策陰霾仍要留神（附Time code）

股市 08:55 2021/09/24

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港股上日隨美股外圍造好反彈，恒生指數一度升逾600點，惟高位見沽壓，收市時升幅大為收窄。雖然美國聯儲局暗示提早加息令市場不明朗減褪，但內地的監管政策風險仍令投資者審慎。港股後市點睇？中薇證券研究部董事黃偉豪於《ET開市直擊》為你分析市況，解答股票疑難。

Time code

00：00 - 港股焦點速覽　
00：54 - 加息路綫圖明確　美股再上衝
02：33 - 美股升幅已補周初裂口　調整已完
05：59 - 港股上日走勢總結＋北水盤路
06：58 - 港股走勢點睇　北水沽貨啟示
09：28 - 恒大 （03333） 破產並非無可能？
12：30 - 內房股 vs 物管股　誰更值搏？
13：47 - 小米 （01810） 手機再出新系列　利好有限
16：13 - 港股越跌可越買實力藍籌收息股有何選擇？
18：48 - 股票分析：理文化工 （00746） 前景點睇？
20：57 - 股票分析：藥明生物 （02269） 前景點睇？
22：48 - 股票分析：復星醫藥 （02196） 前景點睇？
24：53 - 港股開市前市況速報
27：12 - ET個股推介：中移動 （00941）
28：25 - 新股IPO：譚仔 （02217） 認購得過嗎？
30：57 - 保誠發新股 vs 富衛美國上市　利好保險股嗎
32：34 - 股票分析：京能清潔能源 （00579） 可以買入嗎？
33：58 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 可以加注嗎？
35：23 - 股票分析：中國電力 （02380） vs　華能國際 （00902）
36：56 - 股票分析：銀娛 （00027） 前景點睇？
39：23 - 如何看內地經濟政策對股市影響
41：17 - 航運股見頂未？東方海外 （00316） 、中遠海控 （01919） vs 太平洋航運 （02343）
40：39 - 美股分析：納指三倍看好ETF（TQQQ.US）前景點睇？
45：31 -  美股分析：SoFi （SOFI.US）前景點睇？
46：29 - 市況弱月供股票是好選擇？
48：55 - 股票分析：永達汽車 （03669） 前景點睇？
49：59 - 港股開市後早段市況速報
53：12  - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

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【ET開市直擊】儲局加息路綫圖漸明確 內地政策陰霾仍要留神

*重溫上日《ET開市直擊》：儲局或提前加息對環球股市有何影響？【按此】

欄名 : ET開市直擊

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