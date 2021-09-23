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【延期開關】疫苗接種率不足七成 泰國曼谷等地將延長重啟旅遊至11月

環球政經 22:51 2021/09/23

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泰國原於本月初宣布重啟部分旅遊地方，接待已完成接種疫苗的外國旅客，其旅遊局局長育塔薩卻於本周二表示，相關計劃將會延期至11月1日，他解釋，由於有關地區的新冠疫苗接種率尚未達到七成，加上國內疫情情況不容樂觀，故經商討後決定推遲一個月的時間。

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而首相巴育周三（22日）表示，政府將會加快新冠疫苗接種，並採取進一步經濟刺激措施，以減輕疫情對經濟、民生的影響；而現時泰國累計確診病例已超過151萬宗，死亡人數則達1.5萬宗。

 

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責任編輯：潘曉豐

疫情 巴育 經濟 泰國 曼谷

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