【調查報告】戶戶送公布最新調查 近80%人認為在家工作令同事關係變得疏離 90%受訪者望獲每日膳食津貼

疫情改變了辨公室的工作模式，部分公司暫時還實施在家工作，戶戶送職場版公布最新調查揭示疫情後香港工作環境的飲食文化趨勢。結果顯示，員工投入度深受同事間的午餐聚會影響，有近80%受訪員工表示，在家工作的時間增長令他們覺得與同事關係較以往疏離。

觀塘海濱巨型「月球」疑不敵強風 漏氣飄至海邊 【下一頁】

調查發現，由於在家工作的時間增加，超過77%的受訪者覺得同事關係較以往疏離，而超過 83%僱員均認同團隊建設對業務成功的重要性。按行業劃分，高達 85%的醫護人員表示同事關係因工作上的防疫安排而變得疏離，比例屬眾行業之冠，相反，銷售、媒體及市場推廣行業的比例則最低，只有69%表示認同。另外，超過 77%受訪者表示，如同事關係良好，工作效率會較佳，而超過68%受訪者認同，團隊一起午膳後工作氣氛更加愉快，效率亦有所提升。

另外，調查又指，超過65%的受訪員工希望有更多機會與同事聚餐，因為這有助他們加深認識、建立新的人際關係。不過近90%受訪員工表示，與交通或健康津貼等其他激勵措施相比，他們更希望獲得每日膳食津貼，作為提升工作效率的動力，而公司須提供更具創意的福利措施，方能吸引及留住人才。有34%員工希望獲得外賣及生活百貨禮品卡或電子禮品卡以作獎勵。

【打疫苗有獎抽】恒基公布最後一輪大抽獎 頭獎送出60両9999實金 一文盡看得獎名單 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

戶戶送職場版香港及新加坡區主管繆祥表示，香港的工作文化因疫情而出現重大變化，公司應迅速作出回應，適應隨之而來的趨勢。要做到這一點，公司須聆聽員工的需要，採取有效的解決方案。香港上班族覺得同事關係較以往疏離，結果並不令人意外，他又指，與美食有關的創意方案有助於疫情後重建員工之間的關係。作為行業領導者，戶戶送進行這項調查是為了協助本地企業了解急速轉變的消費趨勢和需求，助其營造員工所喜歡的工作環境。繆祥續說，戶戶送去年推出電子禮品卡，讓企業夥伴能夠更加靈活地向遙距工作的員工提供獎勵。隨著員工陸續返回辦公室工作，除電子禮品卡外，戶戶送將繼續推出令人期待的方案，如到會服務、一人份便當等，並為全港僱員制定更具吸引力的膳食津貼計劃。

【孫子市法】儲局轉鷹都唔驚 恒大重組有憧憬

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂