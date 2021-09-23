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【美股焦點】三大指數開市齊升   抗疫概念股上揚

股樓投資 21:55 2021/09/23

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由於中國恆大危機的擔憂有所緩解，加上當前的貨幣政策還會維持了一段時間，美股三大指數周四（23日）開市齊升，道瓊斯工業平均指數升211.44點及0.62%，報34,469.76點，標準普爾500指數升21.28點及0.48%，報4,416.92點，納斯達克指數升63.06點及0.42%，報14,959.91點。

拜登承諾美國再捐贈5億劑新冠疫苗，帶動抗疫概念股上揚，Novavax（NVAX）漲8.06%，BioNTech（BNTX）漲2.46%，Moderna（MRNA）漲1.74%，輝瑞（PFE.N）漲1.15%。

Salesforce（CRM）上調了全年營收預期，Salesforce漲4.25%。

同場加映：【孫子市法】儲局轉鷹都唔驚 恒大重組有憧憬

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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