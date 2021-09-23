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【手機股】 大摩料內地智能手機付運量 未來數月難復甦 手機股逆市下跌

股樓投資 21:13 2021/09/23

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大摩發表研究報告指，8月中國智能手機付運量按年跌10%至2,310萬部，即使有新型號推出，但期內付運數字仍疲弱，反映消費情緒亦較呆滯，相信較明顯的復甦亦不會在未來數月出現，認為海外付運更重要。

【大行點睇】 美銀證券引述李寧分銷商指 第三季銷售增長放緩【見下頁

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手機股今日（23日）逆市下跌，小米集團（01810）跌2.6%，報22.5元；瑞聲科技（02018）跌0.3%，報38.55元；比亞迪電子（00285）跌3.3%，報29.55元；只有舜宇光學（02382）無升跌。

同場加映: 【孫子市法】儲局轉鷹都唔驚 恒大重組有憧憬

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記者：郭秀慧

經濟 比亞迪電子（00285） 智能手機 瑞聲科技（02018）

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