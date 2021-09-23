【手機股】 大摩料內地智能手機付運量 未來數月難復甦 手機股逆市下跌

大摩發表研究報告指，8月中國智能手機付運量按年跌10%至2,310萬部，即使有新型號推出，但期內付運數字仍疲弱，反映消費情緒亦較呆滯，相信較明顯的復甦亦不會在未來數月出現，認為海外付運更重要。

【大行點睇】 美銀證券引述李寧分銷商指 第三季銷售增長放緩【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

手機股今日（23日）逆市下跌，小米集團（01810）跌2.6%，報22.5元；瑞聲科技（02018）跌0.3%，報38.55元；比亞迪電子（00285）跌3.3%，報29.55元；只有舜宇光學（02382）無升跌。

同場加映: 【孫子市法】儲局轉鷹都唔驚 恒大重組有憧憬

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧