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【第二期消費券最快10月1號有得拎 信和旗下商場推出多重優惠】

理財智慧 20:55 2021/09/23

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諗好點用第二期消費券未？信和集團旗下多個商場，如屯門市廣場、奧海城、荃新天地等，將推出兩大優惠鼓勵消費，包括「愈買愈狂賞．即抽即賞大抽獎」和八達通消費賞。

「愈買愈狂賞．即抽即賞大抽獎」
「愈買愈狂賞．即抽即賞大抽獎」將於2021年9月27日至2022年1月2日期間舉行，參與商場包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場。S⁺ REWARDS會員只需於2間不同商戶，以電子貨幣消費合共滿1,000元或5,000元，並即日於商場禮賓處或客戶服務中心成功完成點數及抽獎登記後，即可賺取1張電子抽獎券。於星期六、日及公眾假期，到商場內的遊戲攤位進行抽獎，更有機會獲得高達200%的消費回贈，甚至獲得音樂頒獎禮門票2張。

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信和集團商場 x 八達通消費
非S⁺ REWARDS會員亦無需失望，繼首階段與AlipayHK合作後，信和集團將於2021年10月1日至11月14日與消費券電子平台八達通合作，送出6萬份，共120萬元獎賞。顧客只需於信和旗下八大商場，屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、尖沙咀中心、帝國中心、黃金海岸商場及藍灣廣場內，以八達通即日單一消費滿300元或以上，即可於指定商場禮賓處及客戶服務中心登記消費，成功登記消費後，即可換領50元 S現金券或指定商戶現金券。

 

【後生仔理財】月薪1.3萬元26歲男 4年儲夠首期買樓  4大上車妙計曝光下一頁

同場加映：【孫子市法】儲局轉鷹都唔驚 恒大重組有憧憬

 

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責任編輯：鍾倩婷

商場 信和 八達通

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