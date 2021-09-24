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【恒大3333】恒大汽車被指欠薪及拖欠供應商　股價曾跌23%破底

股市 10:38 2021/09/24

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恒大汽車被指欠薪　及拖欠供應商

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中國恒大 （03333） 債務危機持續，彭博報道指，恒大汽車 （00708） 被指拖欠薪金及供應商貨款，在恒馳汽車年底大規模量產，明年大規模交付的關鍵時期，恒大汽車亦出現資金流緊張問題，恒大汽車未有回應傳聞。恒大至周五早上尚未清晰交代境外債券到期付息安排，恒大汽車股價今早曾破底跌23%，低見2.25元，最新報2.39元，成交2億元。

報道指出，恒大汽車大多數員工在每月月頭及20日出糧，但一些中層管理人員指，9月第二期糧仍未見。此外，一些供應商7月起已撤出上海及廣州工廠，因為其設備仍未獲找數。這些人員負責調整生產設備，及應付生產問題，若他們離開，恒大汽車便僅依賴自家員工處理生產問題。

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記者：譚志偉

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港股 中國恒大（03333） 恒大汽車（00708）

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