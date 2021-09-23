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【中小企營商】中小企生意受挫　短期內難以回復疫前水平

商業 20:44 2021/09/23

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疫情發展至今，市民似乎已大致回復以往的消費習慣，市道亦有轉好的趨勢。但有中小企代表表示，業界的生意至今仍受各種因素影響，封關帶來的問題難以解決。（法新社圖片）

疫情發展至今，市民似乎已大致回復以往的消費習慣，市道亦有轉好的趨勢。但有中小企代表表示，業界的生意至今仍受各種因素影響，封關帶來的問題難以解決。

【電子消費券】新城市廣場加碼迎第二期消費券　斥千萬推廣、購物回贈最高達2600元

香港中小型企業聯合會會長麥美儀表示，雖然現時香港街道人流暢旺，但並不代表本地各行各業都能因此受惠，市民的消費水平距離疫前仍有一大段距離，業界對通關感到十分逼切。她亦指出，單靠本地市場難以支撐香港經濟，內銷可能性相對薄弱。船運方面，她表示中小企的運輸成本在此期間上升了約3成，船運訂單由以往每日一單變成現在近3個月才有一單。

提到政府延長「中小企融資擔保計劃」下的3個企業貸款計劃還款期，她表示十分支持。但亦指出疫情對工業界打擊最大，企業卻苦於員工多在內地未能受惠，中小企只有約10%企業參與此計劃，盼政府能因應各行各業的情況處理還款期。

安納企業有限公司執行董事葉笑彤亦指出，中小企現時面對的最大問題仍是封關。雖然「來港易」措施容許更多內地人士入境，但有關人士但回到內地要隔離始終是一大阻滯。談到最近全球的船運受阻，她坦言對各行各業的影響皆甚大，其公司的運輸成本亦在此期間上升了約8成。

【人才招聘】日本動畫師被中美企業高薪挖角　日企挽留人才有什麽方法？

【植物肉商機】港人最愛素肉排素香腸　非茹素者亦有素食習慣　

記者：李智美

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