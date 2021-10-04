【周末好去處】12大打卡點逐一細看！FriendsWithYou充氣裝置進駐西九文化區藝術公園兼大玩AR體驗

由旅發局聯同國際藝術家組合「FriendsWithYou」合作推廣香港文化藝術，由即日起至10月14日期間，於西九文化區藝術公園展出12個FriendsWithYou大型充裝置；而香港太空館則化身成巨型「微笑菠蘿包」，其蛋形外牆，為期三周供大眾拍照留念。

是次展覽會展出12個FriendsWithYou角色的大型裝置，當中有逾3層樓高，較巴士車身長的巨型充氣招牌角色Little Cloud登場、亦有首度亮相的Jelly及Rainbow Worm，市民可隨意和他們拍照留念。

【打卡好去處】西九文化區「FriendsWithYou」大型藝術裝置周四起登場 超萌角色雲集 太空館變身成「微笑菠蘿包」 出發前7大不可不知：【下一頁】

同時，各大角色會透過AR技術，於本港6大景點現身，只要市民透過掃瞄二維碼，便可於手機上和各位FriendsWithYou角色見面，並由他們主動介紹西九龍藝文景點，一齊來西九龍深度遊，更可以和他們互動自拍。

值得注意，入場人士毋須預約時間，但可以瀏覽「FriendsWithYou」專頁，留意最新消息及輪候情況。另外，因應疫情關係，入場人士不得於場內進食、不得帶寵物入場，並須全程佩戴口罩、保持社交距離以及入場前量度體温、使用「安心出行」或即場填寫表格。

更多詳情：

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「FriendsWithYou」展覽

日期：9月24日至10月14日

時間：每日上午11時至晚上9時30分

地點：西九文化區藝術公園

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責任編輯：潘曉豐