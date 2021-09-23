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【iM人物專訪】科創生力軍追上創業熱潮 (上)

iMTV＋ 21:15 2021/09/23

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世界各國皆致力培育初創企業，視之為推動經濟發展的良機，香港也不例 外，政府不遺餘力地支援初創企業和創新及科技企業。2014 年本港只有約 1,000 間初創公司，至去年已增至3,360 間，迄今亦已誕生了9 間獨角獸 公司。如雨後春筍般冒出的初創公司，令到過去以製造業及服務業為 主要產業的香港，漸漸轉變成以科技業為主的經濟型態。

港府深明轉型是大勢所趨，着重於推動創新科技發展。2017 年《施 政報告》就提出8 大方向推動創科發展，至今投放逾1,145 億元 的資助，這些措施都令到本港的產業發展更百花齊放。根據香港 貿發局經貿研究，於去年進行的問卷調查，259 間在香港成立少 於8 年、以香港為公司總部的初創企業，所屬的行業範疇以創 新服務業佔最多，達27%，其次是佔24% 的資訊科技與硬 件製造業，本地初創生態日趨蓬勃和多元化。

除了政府外，以發展應用科技為主的數碼港，亦努 力不懈地培養科創公司。曾經接受「數碼港培育計 劃」（CIP）的4 個本土初創企業：街機遊戲開發商 3MindWave、為有特殊教育需要（SEN）兒童製作電 子遊戲教材的社企AESIR、泛娛樂公司SyZyGy，以及 亞洲首間NFT 交易平台Paititi，接受《iMoney》訪問，娓 娓道出創業以來的經歷及未來大計。

 

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記者 :陳楚琨、羅浩濂

欄名 : iM人物專訪

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