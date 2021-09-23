【薪酬調查】MBA畢業生薪水男比女多賺兩成　工作年資愈長相差愈多

《金融時報》報道，在過去四年MBA（工商管理碩士）畢業生的性別薪酬差距（gender pay gap）減少近半，惟男性的平均收入，仍比女性高出20%，而且女性升職的機會較小，有沒有太多下屬。

【筍工推介】港台請助理機構傳訊主任 月薪20,035元 入職條件一覽 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

負責調本的機構為Forté Foundation，是一個由企業和大學組成的聯盟，旨在解決性別失衡問題。該組織於2020年進行一項研究，訪問了世界排名最高的57 個商學院，其中3,133名舊生及就讀學生。從中發現MBA的畢業生，男性的平均收入為 177,112 美元，而女性為 147,412 美元。

報道提到，Forté在2016 年調查中，性別薪酬差距為39%，但去年的結果卻十分不同，畢業後2年或更短時間的男女受訪者差距為9% ，而畢業到九年前或以上的受訪者，差距卻高達35%。不過，是次調查顯示，她們的職業抱負沒有那麼大，就如想要成為CEO男性MBA學生幾乎是女性學生的3倍。

【退休調查】法盛公布全球退休指數 亞太地區表現良好 惟中國排39位 【見下頁】

Forté Foundation行政總裁Elissa Sangster說，這種差異的部分原因可能是，進入MBA的男性平均有更多的工作經驗，這讓他們面臨不同的職業道路和機會，但亦有可能是女性在工作中面臨更多的偏見。

同場加映:【孫子市法】儲局轉鷹都唔驚 恒大重組有憧憬

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機