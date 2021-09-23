  • 28°C
香港時間 : 2021924日 (五) 01:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【薪酬調查】MBA畢業生薪水男比女多賺兩成　工作年資愈長相差愈多

環球政經 23:48 2021/09/23

分享：

《金融時報》報道，在過去四年MBA（工商管理碩士）畢業生的性別薪酬差距（gender pay gap）減少近半，惟男性的平均收入，仍比女性高出20%，而且女性升職的機會較小，有沒有太多下屬。

【筍工推介】港台請助理機構傳訊主任 月薪20,035元 入職條件一覽 【見下頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

負責調本的機構為Forté Foundation，是一個由企業和大學組成的聯盟，旨在解決性別失衡問題。該組織於2020年進行一項研究，訪問了世界排名最高的57 個商學院，其中3,133名舊生及就讀學生。從中發現MBA的畢業生，男性的平均收入為 177,112 美元，而女性為 147,412 美元。

報道提到，Forté在2016 年調查中，性別薪酬差距為39%，但去年的結果卻十分不同，畢業後2年或更短時間的男女受訪者差距為9% ，而畢業到九年前或以上的受訪者，差距卻高達35%。不過，是次調查顯示，她們的職業抱負沒有那麼大，就如想要成為CEO男性MBA學生幾乎是女性學生的3倍。

【退休調查】法盛公布全球退休指數 亞太地區表現良好 惟中國排39位 【見下頁

Forté Foundation行政總裁Elissa Sangster說，這種差異的部分原因可能是，進入MBA的男性平均有更多的工作經驗，這讓他們面臨不同的職業道路和機會，但亦有可能是女性在工作中面臨更多的偏見。

同場加映:【孫子市法】儲局轉鷹都唔驚 恒大重組有憧憬

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

碩士 金融 美元 畢業

下一篇文章

【延期開關】疫苗接種率不足七成 泰國曼谷等地將延長重啟旅遊至11月
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】譚仔國際2217周四起招股 入場費4212元
【新股IPO】譚仔國際2217周四起招股 入場費4212元
旅行社推全程76公里巴士瞓覺團　最平99蚊起　推出4小時首賣已經售罄
旅行社推全程76公里巴士瞓覺團　最平99蚊起　推出4小時首賣已經售罄
【樓市熱話】 私樓VS村屋 港人買樓陷兩難 網民：要住過才能知道有甚麼問題
【樓市熱話】 私樓VS村屋 港人買樓陷兩難 網民：要住過才能知道有甚麼問題
【有相睇】港股弱勢　麗城花園業主無奈　低市價沽連裝修單位
【有相睇】港股弱勢　麗城花園業主無奈　低市價沽連裝修單位
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【新股IPO】英國保誠2378周一起招股 入場費8687元
【新股IPO】英國保誠2378周一起招股 入場費8687元