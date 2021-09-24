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【樓市熱話】 40歲朋友苦等樓價大跌入市 由07年等足14年 網民： 等買樓就好似等緣分

理財智慧 09:00 2021/09/24

分享：

香港樓價持續高企，近日有網民於網上討論區發文，指有朋友由2007年等樓價大跌才入市等到現在，樓主看見他朋友由一個年輕人變成了一個四十歲的中年人，樓主直言「我24歲儲到大約30萬就置樓，07年西環樓300呎都不用100萬。」

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
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    +5

 

【樓市熱話】 五旬漢欲換同區樓   卻因要賭上儲蓄感卻步  網民：換樓並沒有意思   【下一頁

此貼文一出後引來網民熱議，有人認為等置樓，好像等緣分一樣，「等置樓，就好像等緣分一樣，有很多年紀大的女性等到變婆婆。」、「自己看錯市，可怪哪一個？」、「很多人等樓市下跌先置樓，又有很多人賣了自住單位，等樓市下跌先再買......... 這樣的想法，預了一輩子租樓都可以了。」、「你朋友如果懂投資，一邊投資一邊儲錢，這才是大贏家。」

 

其他網民回應：

做你朋友真慘，幸災樂禍之餘，還被取笑

收入多無問題，每年租新樓都可以

 

同場加映：【孫子市法】儲局轉鷹都唔驚 恒大重組有憧憬

 

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責任編輯：陳頌潔

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