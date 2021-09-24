【樓市熱話】 40歲朋友苦等樓價大跌入市 由07年等足14年 網民： 等買樓就好似等緣分

香港樓價持續高企，近日有網民於網上討論區發文，指有朋友由2007年等樓價大跌才入市等到現在，樓主看見他朋友由一個年輕人變成了一個四十歲的中年人，樓主直言「我24歲儲到大約30萬就置樓，07年西環樓300呎都不用100萬。」

按圖了解更多，樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【樓市熱話】 五旬漢欲換同區樓 卻因要賭上儲蓄感卻步 網民：換樓並沒有意思 【下一頁】

此貼文一出後引來網民熱議，有人認為等置樓，好像等緣分一樣，「等置樓，就好像等緣分一樣，有很多年紀大的女性等到變婆婆。」、「自己看錯市，可怪哪一個？」、「很多人等樓市下跌先置樓，又有很多人賣了自住單位，等樓市下跌先再買......... 這樣的想法，預了一輩子租樓都可以了。」、「你朋友如果懂投資，一邊投資一邊儲錢，這才是大贏家。」

其他網民回應：

做你朋友真慘，幸災樂禍之餘，還被取笑

收入多無問題，每年租新樓都可以

同場加映：【孫子市法】儲局轉鷹都唔驚 恒大重組有憧憬

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔