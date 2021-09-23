【阿里巴巴】天貓宣布新品牌戰略：5年投入百億 孵化2000個潛力新品牌

▲ 天貓表示，末來5年投入百億元人民幣，孵化2000個潛力新品牌。

阿里巴巴集團 （09988） 旗下電商平台天貓國際周四（23日）舉行2021年新品牌戰略發布會，宣布末來5年投入百億元人民幣，孵化（研發）2000個潛力新品牌。阿里巴巴集團副總裁吹雪表示，新品牌的存活率是天貓的核心戰略之一，要讓新品牌持續長紅，成為下一個老字號。天貓作為新品牌的平台級合夥人，未來5年將投入百億，幫助2000個創業團隊，成為國民新品牌。

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天貓品牌孵化（研發）中心總經理仲生表示，部分新品牌存在著兩大潛在風險，（1）盲目燒錢拉新，獲客成本極高；（2）回購率低，但用戶召回成本極高。天貓認為，只有找准賽道，佔據品牌心智，能夠以低成本實現高複購的新品牌，才有未來。為天貓希望透過潛力新品牌孵化（研發）計劃，定義100個有成長機會的趨勢賽道，幫助新品牌在細分市場裡搶占先機。

去年9月，天貓提出新品牌計劃，將在3年幫助1000個新品牌實現年銷售過億，100個新品牌年銷售過10億，亦首次為新品牌提供專門賽道，助力新品牌登頂成為細分類目的第一。

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編輯：曾樂詩