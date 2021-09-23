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【美股焦點】聯儲局主席鮑威爾：下次會議後或開始縮減買債　加息速度可能快於預期

股樓投資 20:01 2021/09/23

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美國聯儲局議息會議結束，主席鮑威爾（Jerome Powell）於周三（22日）新聞發布會上表示，最早可能在11月開始縮減買債，並暗示加息速度可能快於預期。

聯儲局將利率維持在接近零的水平，但表示加息可能比預期更早，並大幅下調今年的經濟前景。聯儲局中有一半官員準備明年加息以應對通脹，半數以上預計到後年至少加息3次。

主席鮑威爾認為通脹只是「暫時的」，對美國勞動力市場保持樂觀。強調不需要強勁的就業報告，就可以開始縮減買債，預計該過程將在明年年中結束。聯儲局預計今年美國通脹達4.2%，是目標2%的兩倍以上。

聯儲局現在預計今年 GDP 僅增長 5.9%，較6月份的預測7%少。至於明年經濟增長下調至3.8%，2023年則減慢至2.5%。

同場加映：【孫子市法】儲局轉鷹都唔驚 恒大重組有憧憬

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

經濟 美股 美國聯儲局 美國 通脹 鮑威爾 議息

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