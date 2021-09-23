【消費著數】Trip.com推出學生專享特惠機票　可免費改航班、額外行李

隨著全球旅遊業復甦，及愈來愈多人接種疫苗，不少留學生9月開始又再次到海外求學。為幫助海外留學生順利出行，網上旅行社Trip.com推出一系列學生專享機票優惠，除機票折扣外，一旦學生透過Trip.com成功預訂指定航班之學生機票，即可獲得免費航班退改、免費額外行李，及機票限期得以延長等靈活預訂優惠。

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為盡可能地方便用戶，Trip.com創建了「提供學生機票」的篩選以顯示相關航班：

1. 在 Trip.com 按「機票」，輸入出發城市、到達城市及日期按搜尋。

2. 載入機票結果後在左上方按「篩選」，並選取「提供學生機票之航班」。

預訂機票時，學生只需將有效學生證或國際學生證（ISIC卡，International Student Identity Card），或錄取通知書上傳Trip.com網站或APP，即可以優惠價格購買學生機票，或享受額外行李限額或靈活預訂政策。

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國泰航空、加拿大航空、新加坡航空、卡塔爾航空、荷蘭皇家航空、維珍航空、德國漢莎航空、瑞士國際航空、聯合航空、土耳其航空、英國航空等現已可為香港出發的學生提供學生機票。Trip.com將不斷推進和其他航空公司的合作，進一步擴大航線範圍及相關服務內容。

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