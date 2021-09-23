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【職場熱話】琴行聘演奏級鋼琴導師 6天工作月薪僅18K 網民：少咗個零

理財智慧 19:42 2021/09/23

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個個父母望子成龍，望女成鳯，學習各種樂器已成大趨勢，而在Facebook「 香港樂器導師配對群組」就出現了一篇引起熱話的招聘帖文。天水圍一間琴行以月薪1萬8千元招聘經驗女鋼琴老師，並要求每週工作6天，每天9-12小時，不少網民大呼不合理，更懷疑樓主博出位。

天水圍一間琴行於昨日(22號，)在Facebook「 香港樂器導師配對群組」發佈招聘帖文，招聘一名具經驗的鋼琴女導師。招聘帖文要求導師需至少擁有鋼琴演奏級一級、八級樂理的資格。


更多工作詳情、待遇

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不少網民認為，該僱主刻薄，並表示「藝術不應該是廉價」、「如果有如此能力，不如自己收學生，自己教，每月收入應有5、6萬」。

當中，更有網民提供相關琴行的收費表，並指出一節60分鐘的初級鋼琴課程收費為200元，若以此為標準，五五分脹，導師大概只得75元的時薪。根據不同招聘網站，現時鋼琴老師的時薪最少可達100元。

 

【職場熱話】返工不發一言    辭職後顯露活潑一面   網民：舊同事也能當朋友【下一頁

每個人面對不同的事物時都會表現出不同的一面，可能平日上班的同事看似十分文靜，但私下卻有活潑的一面，近日有網民於網上討論區發文，指自己與剛辭了職的同事一同吃飯聊天，並互相在社交媒體成為了好友。

同場加映：【孫子市法】儲局轉鷹都唔驚 恒大重組有憧憬

 

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責任編輯：鍾倩婷

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