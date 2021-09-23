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火炭站旁新盤星凱‧堤岸獲批預售樓花同意書　料短期內登場

股樓投資 19:41 2021/09/23

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中洲置業港鐵火炭站旁大型住宅項目「The ARLES 星凱‧堤岸」已取得預售樓花同意書，料將隨即開展銷售步伐，於短期內登場。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永早前形容項目為「宇宙盤」，相信可吸引各路客源，強調只要獲得批文便即推盤，有關籌備工作已接近完成。睽違多月，項目終獲批預售

延伸閱讀︰【2021新盤】星凱．堤岸料短期登場　發展商：項目為「宇宙盤」　到底有何特別？【下一頁

資料顯示，星凱‧堤岸位於坳背灣街1號，鄰近港鐵火炭站。項目木由4幢住宅大樓組成，共提供1,335伙單位，戶型設一房至三房間隔，實用面積約330至950平方呎不等。項目設有約10萬平方呎住客會所及購物商場，發展商早前透露，商場舖位已安排預租，有數間國際級幼稚園有興趣承租。而星凱‧堤岸附近屋苑御龍山亦設小型商場，提供食肆及購物選擇。

延伸閱讀︰

【大行點睇】摩通料恒大年內仍有逾40億元利息需支付　料內房僅短暫反彈【下一頁

摩通短期較看好具防守性內房，名單如下：

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撰文 : 謝昕蕎

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