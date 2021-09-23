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【國泰機票】國泰航空推全新經濟艙票價分「輕便」、「標準」及「彈性」三項　行李計算由重量轉為件數制

Hot Talk 19:21 2021/09/23

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【國泰經濟艙】國泰航空推全新經濟艙票價分「輕便」、「標準」及「彈性」三項　行李計算由重量轉為件數制

國泰航空 （00293） 推出全新經濟艙票價選項，讓顧客在預訂航班時擁有更多選擇及更高靈活性。經濟艙票價將分「輕便」、「標準」、「彈性」三種票價選項，配合顧客不同旅程需要。每種票價均對於提升寄艙行李限額、彈性處理重新訂位以及提升客艙級別等，均有不同選擇。

2022年首季在香港推出

全新經濟艙票價選項將分階段於國泰航空的航線相繼推出。從馬來西亞、韓國或台灣地區出發的乘客，由9月28日起可訂購全新票價選項的機票。新票價選項會在其後6個月推展至全球市場，以及於2022年首季在香港市場推出。

按圖看全新票價及行李要求

    點擊圖片放大

國泰航空削年底客運運力指標約一半【下一頁】

「輕便」票價適合行程確定及輕裝旅遊的顧客，票價已包括一件寄艙行李，顧客可在預訂機位後選購額外寄艙行李及其他增值項目，例如預選座位。

「標準」票價滿足顧客各方面所需，例如額外寄艙行李、預選座位及選擇以亞洲萬里通里數提升客艙級別。此選項較適合與家人同行、長途行程或追求舒適和便利的顧客。 

「彈性」票價讓顧客能最靈活地安排商務或渡假旅程。即使行程有變，仍能盡在掌握之中，方便無憂。

除了推出全新的經濟艙票價選項，國泰航空寄艙行李限額的計算方式亦由重量制轉為件數制。新的行李限額適用於所有客艙級別，並將同步與全新經濟艙票價選項，陸續於全球航線推行。

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