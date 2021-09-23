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【疫苗抽獎】美亞馬遜促員工打疫苗抽奬 送現金、車總值近1500萬

科技 19:28 2021/09/23

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為鼓勵員工盡快接種新冠疫苗，各大企業爭相推出疫苗接種獎賞。電商巨擘亞馬遜（Amazon）近日為鼓勵員工接種新冠疫苗而舉辦抽獎，獎品包括價值高達約390萬港元現金等大獎，總值逾200萬美元（約1557萬港元）。

為鼓勵員工盡快接種新冠疫苗，各大企業爭相推出疫苗接種獎賞。電商巨擘亞馬遜（Amazon）近日為鼓勵員工接種新冠疫苗而舉辦抽獎，獎品包括價值高達約390萬港元現金等大獎，總值逾200萬美元（約1557萬港元）。

據外媒CNBC報道，亞馬遜8月時發起抽獎活動「Max Your Vax」，以鼓勵員工接種疫苗，獎品包括一周有薪假連同價值1.2萬美元（約9.3萬港元）度假套票、汽車、10萬美元（約77.8萬港元）及50萬美元（約390萬港元）的現金。

據亞馬遜稱，從本月到10月21日，總共將頒發18個價值近200萬美元（約1557萬港元）的獎品。該企近日亦在Instagram宣布，現時有4名倉庫工人和1名超市員工在抽奬中，獲得價值4萬美元（約31萬港元）的汽車。另有3名員工上周中獎，獲得10萬美元（約77.8萬港元）的現金大獎。亞馬遜表示，接種疫苗對員工安全至關重要，其已經為員工及其親屬舉辦高達1500次的疫苗接種活動。

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事實上，亞馬遜並未強制要求前線員工接種疫苗，主要是藉抽獎活動，鼓勵員工接種疫苗，而亞馬遜亦另給予有疫苗接種證明的員工、新員工100美元（約778港元）的獎金。

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責任編輯：張凱琳

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