【室內設計】綠置居麗翠苑「大翻新」 一家三口花50萬裝修385呎 全屋貫徹輕法式風格 織藤家具滲出殖民地色彩

一說起法國，你想起甚麼？艾菲爾鐵塔？羅浮宮？還是巴黎聖母院？這對夫婦很喜歡法國的浪漫風格，他們希望把法國的風情帶回家中，令人有種耳目一新的生活感覺。是次介紹的單位是位於長沙灣麗翠苑，它是屬於綠置居，並在2019年8月尾落成，屋主花了約50萬元在三個月之內裝修385平方呎單位。眼見業主對於重新裝修很有想法，室內設計公司ztwlab亦在細節上花了不少小心思。

業主希望以溫暖、簡單，以及有品位的生活及休閒空間，設計師靈機一動，嘗試以輕法式的風格設計，在家具上運用了大量殖民地色彩的織藤作為細節，深木色與淺色的牆身作對比，從而塑造一種和諧的質感。如你所見，客廳以褐深色沙發配粉藍色牆身，更突顯型格。當你坐下來看電視，映入眼簾的是一面灰色「雲石」牆襯白色的房門，貫徹個性風。承接客廳的設計，廚房用灰色幾何花紋的牆身，搭配深湖水綠的抽屜，在視覺上對比更為明顯。

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業主有一個小朋友，他們要求更多的收納空間，在客廳設計了地台，方便業主擺放東西，但同時有一個難題，設計師表示，有地台的主人房與沒有地台的客房高度不一，較難做到歸一連貫的效果，於是他們把門頂的線對齊，在外觀上做到平均的效果。

至於睡房方面，為了帶出高尚、經典的質感，主人房與客房均以木紋為主，負責人覺得選用深紋理的黑胡桃木材，符合了業主有品位的格調。可是，兩間房間的牆身顏色是不一樣，客房選擇了深湖水綠為主題，令人有一種心曠神怡的感覺，而主人房則以白色為主調，看起來使人心悅神怡。

裝修費用（不包家電、磁磚潔具）︰ 清拆及雜項 $40000 泥水工程 $80000 水電工程 $60000 木器及傢俱及門套 $220000 油漆工程 $40000 設計費：$60000 總共：約＄50萬

圖片由設計公司ZTWLAB提供

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責任編輯：陳頌潔