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【iPhone 13實測】蘋果iPhone 13系列上手玩　攝力大增拍出電影感（有片+多圖）

科技 08:00 2021/09/24

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今次記者進行實測的手機，分別是紅色的iPhone 13以及全新的天峰藍iPhone 13 Pro Max。

蘋果（Apple）全新iPhone 13系列在秋季發布會上登場，並在今（24日）起開始正式發售。不過相信有部分果粉，依然在觀望iPhone 13系列是否值得入手，仍在考慮應否轉iPhone 13的你，不如就讓本報在新機正式開賣前，實測一下iPhone 13以及iPhone 13 Pro Max，讓大家作個參考！

【蘋果發布會】蘋果發布iPhone 13系列　最平$5,999可入手　周五晚起開放預訂

【iPhone 13環保包裝】iPhone 13包裝盒「走塑」　網民：點分辨全新未開封

今次記者進行實測的手機，分別是紅色的iPhone 13以及全新的天峰藍iPhone 13 Pro Max。為響應環保，兩款新iPhone包裝不再使用外層塑膠封膜，改用一次性紙膠封條設計，用家可以確保手機並未開封。另外，包裝盒僅配有一條USB-C Lightning充電線以及說明書，不再附送充電器及耳機。

iPhone 13的手機屏幕尺寸與上代相同，採用6.1吋Retina XDR顯示器；至於iPhone 13 Pro Max，則採用6.7吋Retina XDR顯示器。iPhone 13 Pro系列版本與iPhone 13系列之間最大的分別除了屏幕尺寸外，iPhone 13 Pro系列支援最高120Hz畫面更新率的ProMotion顯示模式，畫面穩定性較高。記者同時用兩款手機瀏覽網頁，可以看到iPhone 13的畫面停頓感較重，相比iPhone 13 Pro Max不流暢。不過如果分開看，其實整體效果也不相差太遠。

另值得一提的是，今次兩款手機就將屏幕瀏海縮小20%，增加屏幕顯示，看影片時顯示範圍更大。

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至於是次最得外界關注的，莫過於iPhone 13主打的超強攝力。iPhone13系列鏡頭模組尺寸較iPhone 12系列大，後置鏡頭變得更加凸出。其中iPhone 13更採用1200萬像素雙鏡頭，鏡頭也改用對角線設計。

至於iPhone 13 Pro Max，三個後置相機配備全新光線感應器和鏡頭。如廣角鏡頭擁有f/1.5大光圈，有助於夜間成像。而是次的主角，絕對非全新的「Cinematic mode（電影模式）」影片拍攝模式莫屬。Cinematic mode透過人工智能技術輔助，可以輕易地切換不同聚焦點，拍攝時隨著景深而改變。

記者也嘗試在不同光線下測試Cinematic mode，無論是自拍或使用後置鏡頭，自動轉換人物、物件對焦都非常流暢自然，只要一按想對焦的地方即可，確實可以做到電影感的效果！

iPhone 13系列更加入了「攝影風格」的功能，攝影風格功能其實可以智能地針對照片中各個部分進行適當調整，用家可以直接對色調、色溫、自然飽和度等進行調整的同時，仍保留影像的重要元素。

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除此之外，iPhone 13 Pro Max更支援「微距拍攝」，最小2厘米距離以內的物體皆可拍攝，就連米奇擺設上的微細塵埃，都可以清晰地拍到。不過值得一提的是，在偵測拍攝物件時，鏡頭會突然轉換到普通鏡頭，使用時不算太流暢。

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另外，雖然所有新機均搭載新款A15 Bionic處理器，但iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max就採用A15 Bionic處理器的GPU多出一組核心，效能上的確有差異，不過一般使用並不會有明顯差別。

MagSafe皮革銀包　增「尋找」功能

蘋果也同時推出全新MagSafe皮革銀包，全新磁吸設計可以更加緊實地貼合在iPhone背面。新MagSafe新增支援「尋找」（Find My）功能，若卡套與手機分離，用戶將會收到系統通知，查看卡套最後所在位置。而且當將銀包貼到另一部iPhone上時，系統會進行自動辨識，並稱「不是你的銀包」。

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iPhone 13系列共有4款機型，全支援5G網絡。最低價的iPhone 13 mini定價為5,999港元起、iPhone 13定價為6,799港元起、iPhone 13 Pro 定價為8,499港元起，而iPhone 13 Pro Max定價為9,399港元起。

總括而言，對於iPhone 12系列的現有用家來說，由於iPhone 13系列外觀並未有太大升級，或許未必會很大吸引力可以促使用家換機。不過若使用更舊機型的iPhone用家，或對新錄影模式相當有興趣的用家，不妨考慮一下！

本報記者早前也曾進行iPad 9及iPad mini 6實測，有興趣的讀者可按【下一頁

記者：曾曉汶

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