天然氣價或持續高企 英國為最壞打算作準備

英國的天然氣價格因供應短缺而持續急升，更有小型供應商破產倒閉。英國商業、能源及工業策略政務次官史凱利表示，最壞情況是英國能源價格高企將維持較長時間，當局正為情況作準備。

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下周五（1日）起，英國能源價格上限將調升至1,227英鎊（約1.4萬港元），創歷史新高。天然氣批發價格自今年初以來上漲250%，自8月以來亦上漲70%。

雖然英國首相約翰遜（Boris Johnson）周二（21日）表示，英國天然氣短缺屬短期問題，但史凱利（Paul Scully）接受訪問時，被問及天然氣價格颷升下，最壞情況會是如何。

史凱利回應指，最壞打算是天然氣價格高企並非短時間問題，而是持續一段時間。他指英國天然氣和電力市場辦公室（Ofgem）制定能源價格上限時，需考慮多個因素，但英國政府需要保障消費者，正為最壞情況作準備。

Ofgem首席行政總監布里爾利（Jonathan Brearley）亦警告，天然氣價格上升並非短暫問題，未來數月將有更多企業倒閉。

據悉，天然氣價格颷升本月已導致6間能源供應商倒閉，另有2間處於結業邊緣。目前英國市面上有40間供應商，遠低於2018年的70間水平。

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能源短缺亦導致其他行業產生連鎖反應，尤其是天然氣價格颷升，影響到副產品商業用二氧化碳的產量。二氧化碳注入肉類及沙律包裝可抑制細菌生長，將牛扒等產品保質期延長5日。上周2個生產商倒閉引來關注，家禽、豬肉及烘焙產品數日內或將缺貨。

二氧化碳商業用途

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美國企業CF Industries生產二氧化碳數目，佔英國市場供應約6成。英國官員已與CF Industries達成協議，為確保公司繼續營運，政府將提供為期3周的有限度財務支持，協助企業重新生産二氧化碳。

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責任編輯：李俊儀