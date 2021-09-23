【電子消費券】新城市廣場加碼迎第二期消費券　斥千萬推廣、購物回贈最高達2600元

▲ 沙田新城市廣場將投入1,000萬元推廣費用，配合新推出的電子消費券獎賞。（新城市廣場提供圖片）

第一期的電子消費券在８月發放，不少市民已十分期待第二期電子消費券。沙田新城市廣場將投入1,000萬元推廣費用，配合新推出的電子消費券獎賞，估計預期10月份商場的人流及生意額均有雙位數字增幅。

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沙田新城市廣場透露，電子消費券發放首階段合共派出500萬元商戶購物消費券，成功刺激8月份人流及生意額分別按年升20%及30% 。

▲ 電子消費券發放首階段合共派出500萬元商戶購物消費券。

為了延續電子消費券的勢頭，今次的推廣費用將倍增至1000萬元，加推「電子消費券第二期．開心3重加倍賞」，盼進一步刺激場內人流及生意額錄雙位數字增幅。「電子消費券3重加倍賞」將會由10月1日開始，市民最多可獲2,600元購物消費券回贈。消費券更涵蓋超過110個商戶，包括國際時裝、運動服飾、兒童用品、珠寶鐘錶、美容、及戲院等。消費滿20,000元的顧客，更可即獲1,200元包括一田超市、萬寧現金券及Movie Town電影門券。

▲ 「《麵包超人日慶典》超激賞」於9月28日開始

沙田新城市廣場今次亦安排「《麵包超人日慶典》超激賞」於9月28日開始，屆時顧客於新城市廣場內的《麵包超人日慶典》期間限定店，使用合資格支付平台消費，即可獲贈印上「麵包超人」的購物紙袋一個。消費滿400元更可獲得限量禮物包一個。

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責任編輯：葉泳珊