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【人才招聘】日本動畫師被中美企業高薪挖角　日企挽留人才有什麽方法？

商業 18:38 2021/09/23

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Netflix全球有2億家庭會員訂閱服務，2021年有約6成家庭會員收看動畫，動畫更在約100個國家中排名前十位。該串流平台便設置了2萬億日圓製作費為基礎，在日本開設了首個動畫製作基地，同時招聘日本動畫市場人才。（法新社圖片）

Netflix全球有2億家庭會員訂閱服務，2021年有約6成家庭會員收看動畫，動畫更在約100個國家中排名前十位。該串流平台便設置了2萬億日圓製作費為基礎，在日本開設了首個動畫製作基地，同時招聘日本動畫市場人才。其動畫總製片人櫻井大樹表示，新建立的「Anime Creators' Base」，將會在製作動畫前提供「試錯」的機會，以提供作品製作的支援。

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據《日經中文網》報道，日本企業工作的動畫師，因為通貨緊縮而低工資。現時Netflix加入吸納日本動畫師，早前又有中國企業爭奪日本動畫製作人才。在多個國家企業的高薪吸引，以及搶奪人才的環境下，有人憂慮日本國內的動畫產業會缺乏人才。

報道綜合調查並分析，有關中國、美國和日本的動畫師薪金，發現美日兩國的動畫師薪金、中日兩國的薪金增幅，均存有較大差異。據悉，日本企業工作的動畫師，平均年薪截至去年為340萬日圓（約24萬港元），較4年前增長10%。惟美國企業動畫師的平均年薪約6.4萬美元（約50萬元），中國企業動畫師的平均月薪則在近5年急增7成。

日本影視行業與其他國家比較，在工資上較難取勝。有指，日後需要提高人才培育和完善製作環境等軟件，以吸納和挽留人才。倘若應對措施緩慢，要維持日本動畫業的競爭力將會有困難。

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責任編輯：馬意文

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