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阿斯利康疫苗研發者：新冠肺炎料變普通感冒

環球社會熱點 08:05 2021/09/24

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雖然各國都積極為民眾接種新冠疫苗，外界仍憂慮新冠變種病毒會削弱疫苗功效，使疫情難受控。有份研發阿斯利康疫苗的牛津大學教授吉爾貝特派定心丸，指新冠變種病毒難再變得更致命，預計新冠肺炎最終會演變成普通感冒。

【新冠疫苗】英放寬旅遊遭轟歧視 印度非洲打完針無免隔離 【下一頁】

英國放寬入境限制 已打疫苗人士受惠 （第二版） 【下一頁】

吉爾貝特（Dame Sarah Gilbert）周三（22日）出席英國皇家醫學會的網絡研討會。她表示病毒通常愈容易傳播，其致命程度就會愈低，認為無證據表明新冠病毒致命程度會提高。

她又表示新冠肺炎病毒，最終會變成與其他引起普通感冒的冠狀病毒一樣。

吉爾貝特表示，病毒很難在逃過免疫系統的同時，仍然保持極高傳染力，相信新冠病毒通過大規模傳播已演變成較低致命程度。

她表示人類目前已經與4種人類冠狀病毒共存，認為人們不需考慮太多，因為新冠肺炎病毒最終也會與人類共存。

吉爾貝特表示，問題是究竟要多長時間才會演變成上述情況，以及人們必須採取哪些措施來控制新冠病毒。

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責任編輯：鄭錦玲

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