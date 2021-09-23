【恒大3333】恒大債務危機出醜國際　恐再損外國投資者信心

▲ 聯儲局主席鮑威爾議息後亦有回應市場對恒大的關注。

恒大 （03333） 債務危機未除，這間中國房企的債務問題已引來國際關注，近日環球資本市場及債市亦有反映。繼白宮後，日本央行行長黑田東彥、南韓財金官員，以至聯儲局局長鮑威爾也有就恒大議題開聲。此前內地的監管風暴累中概股急跌，經此一役，外國投資者對投資中國已起戒心，若然恒大今次違約，賠上的恐怕還有中國企業多年來建立的聲譽。

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恒大債務危機持續發酵，早前白宮發言人已就恒大問題發言。白宮新聞秘書Jen Psaki周一（20日）被問及對中國恒大看法，Psaki稱，恒大是中國內地企業，絕大部分業務也在中國，但美國財政部主責團隊一直監察全球市場，衡量對美國經濟的任何風險，準備好需要時適當回應。

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另外，聯儲局主席鮑威爾議息後亦有回應市場對恒大的關注。鮑威爾直言，恒大的債務困境似乎是中國特有的問題，美國企業並無類似問題，又稱對美國的影響而言，美國的直接敞口並不多。中國的大型銀行也沒有巨大的敞口 ，但事件可能會影響環球金融狀況。 他指出，作為發展中經濟體的中國債務非常高，但認為中國政府正努力令債務受控。

另一邊廂，日本央行行長黑田東彥（Haruhiko Kuroda）周三也表示，恒大危機已經震動了金融市場，但料恒大財困太可能成為一個全球性問題，他又承諾將密切關注市場反應。另一鄰國南韓企劃財政部第一次官李億遠今日表示，在全球各國貨幣政策正常化以及所帶來的去槓桿化過程中，類似恒大債務危機的市場不穩情況可能隨時都會發生。

恒大債務問題已驚動國際社會，惟目前各國財金官員對今次恒大危機態度仍然泰然，似乎目前普遍共識是中國政府不會坐事不理。事實上，中國傳統習俗一向是「家醜不外傳」，在國際社會的壓力下，在社會安穩的前提下，當局可能仍會替恒大好好收尾。

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編輯：吳敏芳

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