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【醫療科技】羅氏診斷夥以色列初創合作　研發AI工具診斷早期胃癌

科技 11:00 2021/09/24

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生物製藥巨頭羅氏診斷（Roche Diagnostics）及以色列初創公司 Medial EarlySign近日宣布，將共同研發人工智能（ Artificial Intelligence，AI ） 工具，用於癌症早期檢測。

胃癌作為都市人常見慢性疾病之一，若能及早預防，可大幅增加康復機會。生物製藥巨頭羅氏診斷（Roche Diagnostics）及以色列初創公司 Medial EarlySign近日宣布，將共同研發人工智能（ Artificial Intelligence，AI ） 工具，用於癌症早期檢測。

據悉，雙方的合作將專注於胃癌領域，並使用EarlySign的臨床決策軟件來進行檢測。而該軟件開發時，已結合了大量實驗室結果、電子健康紀錄和其他臨床護理數據。EarlySign行政總裁兼聯合創始人Ori Geva表示，接下來將會以更好地管理和利用大量數據，幫助把新的診斷方法引入全球市場。 特別由於早期胃癌的病徵很少，致患者難以被發現。羅氏診斷及EarlySign計劃把其檢測工具在全球進行商業化。

事實上，EarlySign作為專門研發癌症早期檢測技術的AI企業，早在2018年的《臨床腫瘤學雜誌》上發表過一項研究發現，該公司的AI篩查工具在一次大規模的實驗篩查中，曾找出8%的早期癌症患者，這些患者後來都被確診出患有癌症或癌前病變。

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羅氏診斷近年積極發展人工智能技術並試投入在醫療科技領域。該公司曾在2020年，就和以色列科技風險投資公司aMoonaMoon合作推出了一項名為StarFinder Lab的早期投資計畫，專注於投資新型診斷技術，尤其在人工智能和結合數碼健康的範疇。

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責任編輯：張凱琳

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