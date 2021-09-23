【人民幣】財政部推80億國債 中標息率創一年新高

▲ 國家財政部今天推80億元國債，息率反應遠勝預期。

國家財政部今天（9月23日）發行80億元（人民幣，下同）國債，總共接獲245.57億元申請，超購逾兩倍。而中標息率更創下過去一年新高，專家指，凸顯經歷監管風暴等政策市下，人民幣資產仍受捧。財政部今次發行3期國債，金管局公布，當中兩年期的發行額為50億元，最高接納息率為2.41厘；5年期佔20億元，票息2.5厘；餘下10億元為15年期，中標息率更高達4.15厘。

業界指國債認購反應遠勝預期，因參考去年已推的3批國債，每次標售額皆為50億元，而中標息率也相同，分別為兩年期2.1厘，5年期稍高2.2厘。而今日兩年期的中標息率為2.41厘，較去年高0.31個基點；5年期票息也高出0.3個基點。

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上商研究部主管林俊泓參考二手回報，原本料兩年期及5年期國債的孳息率約為2.3厘，實際結果較高。專家指兩大主因令國債受捧，（1）息差優勢：林俊泓指，現時美國短期國債孳息不足1厘，而幾近零風險的財政部國債則較美債高約1.5厘；（2）人民幣滙價升浪未完：大新 （02356） 高級經濟師温嘉煒今午回覆本報查詢料，料在岸價兌美元於第4季約在6.3到6.6上落。信銀國際首席經濟師卓亮料今年底人民幣見6.45。而滙豐指，財政部連續13年來港發國債，證明中央大力支持本港。

不過，若論及認購反應，今年的超額認購的踴躍程度不及去年，業界拆解，或因恒大 （03333） 財困危機暫未化解有關。綜觀去年認購反應，去年11月25日國債投標時接獲162.5億元申請額，超購2.25倍；而9月21日吸資208.14億元，超購3.16倍；7月23日開賣時吸引249.93億元入標，超額認購3.99倍，當中兩年期標售40億元的票息為2.1厘，5年期推10億元、中標息率2.2厘，其時中美關係惡化，離岸價更乍現七算。

至於論及票息，以前年中標成績最高，票息直逼3厘，例如2019年11月推出的國債，兩年票息2.95厘、5年更達3.03厘，吸金197.8億元，超購2.96倍。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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