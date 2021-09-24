【恒大違約倒數】恒大美元債持有人稱未如期收息、收市跌逾11%　傳中國要求地方政府為恒大破產準備

▲ 傳中國要求地方政府為恒大潛在破產做準備 兼指示恒大短期避免美元債違約

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總負債近2萬億元人民幣的中國恒大 （03333） 債務違約風險未釋除，恒大宣布周四（23日）如期付境內債券到期利息，但至周五（24日）恒大尚未清晰交代已到期的美元債券付息安排，有恒大美元債券持有人指，美國時間周四子夜過後，尚未收到恒大支付利息。中國恒大周四反彈18%後，周五股價愈跌愈急，收報2.36元，跌11.6%。

據資料，恒大分別有一筆境內債券、一筆美元債券在周四（23日）到期付息，恒大早前已宣布如期支付境內債券2.32億元人民幣利息，而美元債券到期利息則涉8350萬美元。

根據募集說明書，該筆2022年到期的美元債利息支付存在30天的寬限期，即使恒大未能依期周四支付，尚未可判定公司債務違約。

外電引知情人士指，中國當局要求地方政府為恒大潛在破產做準備。另外，據指，中國的金融監管機構向恒大集團發出指示，要求其專注於保障在建樓盤的開工建設，同時避免近期美元債券發生違約。

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消息人士指，地方官員將下令採取的行動描述為「為潛在風暴做準備」。據指，地方級別的政府機構以及國企已被指示，若果恒大最後不能有序地處理事務才介入。

消息又指，地方政府的任務是防止動亂、減輕購房者和更廣泛經濟的連鎖反應，例如減少失業人數等潛在會發生的情境。

此前，有報道指，地方政府已派出由會計師及法律專家組成的團隊審查恒大的財務。

內地監管機構：要求恒大避免美元債剛性違約



另外消息人士指，有關監管機構在最近的一次會議上要求恒大與境內外投資者積極溝通，避免美元債剛性違約事件的發生，但並未就此給出具體方案；同時，要求其盡力保證恒大財富能有序完成個人投資者的兌付。

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消息指，監管機構希望對恒大債券的持有人結構等實現穿透監管。值得留意是，目前沒有跡象表明監管機構為恒大債券兌付提供了任何形式的財務支持，中央對於境外債權人可能遭受損失持何種態度也並不明確。

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編輯：袁諾曦

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