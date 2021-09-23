【樓市熱話】天水圍栢慧豪園500呎放售715萬 牆上壁畫竟惹網上熱議 網民：幅牆變做姜濤 應該多人睇樓

天水圍屋苑一向是上車客天堂，皆因呎價較平，最近有業主在Facebook專頁「自己物業自己放，租買免佣」，放售栢慧豪園496呎單位，結果網民的焦點，竟落在客飯廳中一幅壁畫，惹起極大迴響，更有網民建議應換上姜濤的畫像，更容易吸引人上去睇樓。

單位相片：

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根據放盤業主形容：「天水圍栢慧豪園，2房西南，永久天水圍公園景，景觀開揚，全屋入牆傢俬，市場極少放盤，實496呎」

從業主提供的相片看來，屋苑望向天水圍公園，尚算開揚，裝修風格則偏向歐陸風格，客飯廳亦給人金碧輝煌的感覺。不過當中最吸睛的，是在飯廳餐桌前的一幅大型壁畫，是偉大音樂家貝多芬的油畫像，可以想像在吃飯時，被貝多芬雙目直視的感覺如何。

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此幅壁畫亦引起網民熱烈討論，有網民表示：「市場真係好少有食飯會有個西人啤住，就算油過塊牆，都有心理陰影」、「我鍾意貝多芬，都頂唔順佢咁大個頭」、「而家幅牆變做姜濤，應該多啲人會睇樓」、「大陸人好鍾意呢d 風格… 係香港真係好少見」、「要幾鐘意貝多芬 先會整到成幅牆都係」。

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亦有網民對售價有意見，「呢個價錢可以有更加好嘅選擇」、「400幾呎700多萬，我以為何文田區，嚇得我」

其他網民回應：

貝多芬揸住筆紙對住張枱，感覺好似侍應

間房搞到好似啲時鐘酒店咁

500呎實用唔夠搞咩歐風丫，冇咁大個頭戴咁大頂帽，鋼琴都放唔落整個貝多芬把鬼

咁大幅貝多芬，但冇三角琴，其實係咪唔以為佢係梵高

整體好新淨同grand,如果我買第一時間油左幅牆，變走大師先得

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記者：李兆明