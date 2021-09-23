  • 26°C
香港時間 : 2021923日 (四) 19:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市熱話】天水圍栢慧豪園500呎放售715萬 牆上壁畫竟惹網上熱議 網民：幅牆變做姜濤 應該多人睇樓

理財智慧 18:55 2021/09/23

分享：

天水圍屋苑一向是上車客天堂，皆因呎價較平，最近有業主在Facebook專頁「自己物業自己放，租買免佣」，放售栢慧豪園496呎單位，結果網民的焦點，竟落在客飯廳中一幅壁畫，惹起極大迴響，更有網民建議應換上姜濤的畫像，更容易吸引人上去睇樓。

單位相片：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

根據放盤業主形容：「天水圍栢慧豪園，2房西南，永久天水圍公園景，景觀開揚，全屋入牆傢俬，市場極少放盤，實496呎」

從業主提供的相片看來，屋苑望向天水圍公園，尚算開揚，裝修風格則偏向歐陸風格，客飯廳亦給人金碧輝煌的感覺。不過當中最吸睛的，是在飯廳餐桌前的一幅大型壁畫，是偉大音樂家貝多芬的油畫像，可以想像在吃飯時，被貝多芬雙目直視的感覺如何。

相關文章：【樓市熱話】 私樓VS村屋 港人買樓陷兩難 網民：要住過才能知道有甚麼問題【見下頁

此幅壁畫亦引起網民熱烈討論，有網民表示：「市場真係好少有食飯會有個西人啤住，就算油過塊牆，都有心理陰影」、「我鍾意貝多芬，都頂唔順佢咁大個頭」、「而家幅牆變做姜濤，應該多啲人會睇樓」、「大陸人好鍾意呢d 風格… 係香港真係好少見」、「要幾鐘意貝多芬 先會整到成幅牆都係」。

相關文章：【樓市熱話】 五旬漢欲換同區樓 卻因要賭上儲蓄感卻步 網民：換樓並沒有意思【見下頁

亦有網民對售價有意見，「呢個價錢可以有更加好嘅選擇」、「400幾呎700多萬，我以為何文田區，嚇得我」

其他網民回應：

貝多芬揸住筆紙對住張枱，感覺好似侍應

間房搞到好似啲時鐘酒店咁

500呎實用唔夠搞咩歐風丫，冇咁大個頭戴咁大頂帽，鋼琴都放唔落整個貝多芬把鬼

咁大幅貝多芬，但冇三角琴，其實係咪唔以為佢係梵高

整體好新淨同grand,如果我買第一時間油左幅牆，變走大師先得

同場加映：【孫子市法】儲局轉鷹都唔驚 恒大重組有憧憬

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

 

 

音樂 天水圍公園 天水圍 放盤

上一篇文章

【精明理財】退稅「自願醫保」懶人包 到底同普通醫保有咩不同? 值唔值得買?

下一篇文章

【孫子市法】儲局轉鷹都唔驚 恒大重組有憧憬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大危機】恒大地產宣布 周四可如期繳付債券利息
【恒大危機】恒大地產宣布 周四可如期繳付債券利息
【有相睇】港股弱勢　麗城花園業主無奈　低市價沽連裝修單位
【有相睇】港股弱勢　麗城花園業主無奈　低市價沽連裝修單位
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【新股IPO】譚仔國際2217周四起招股 入場費4212元
【新股IPO】譚仔國際2217周四起招股 入場費4212元
【樓市熱話】 私樓VS村屋 港人買樓陷兩難 網民：要住過才能知道有甚麼問題
【樓市熱話】 私樓VS村屋 港人買樓陷兩難 網民：要住過才能知道有甚麼問題
旅行社推全程76公里巴士瞓覺團　最平99蚊起　推出4小時首賣已經售罄
旅行社推全程76公里巴士瞓覺團　最平99蚊起　推出4小時首賣已經售罄