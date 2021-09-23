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德國停止補貼未打疫苗民眾 稱對納稅人唔公平

環球社會熱點 18:44 2021/09/23

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全球多國均採取不同措施，希望提高新冠疫苗接種率。德國衞生部長施潘周三（22日）表示，要求納稅人補貼拒絕接種疫苗的員工做法不公平。他表示未接種新冠疫苗的員工日後如要強制隔離而停工，政府最快下月停止向他們發放補助。

英放寬旅遊遭轟歧視 印度非洲打完針無免隔離 【下一頁】

施潘（Jens Spahn）周三表示，相關措施最遲下月11日生效，受影響人士包括新冠病毒檢測呈陽性的確診者，以及由包括英國、土耳其及法國等高風險地區返國、但無接種疫苗的民眾，他們返國後需要強制隔離最少5日。

施潘續指，已接種疫苗人士希望保護自己及減低他人感染新冠病毒的機會，他認為納稅人要補貼未接種疫苗人士的做法不公平。德國同時宣布下月11日起，不再提供免費新冠病毒檢測。

綠黨倡泊車費加價5倍 減民眾揸車意欲 【下一頁】

但有人批評指，新規定等同要求民眾強制接種新冠疫苗，因為員工接受隔離期間無法工作。此外，德國制定嚴格的數據私隱法，僱主無權要求員工提供有關信息，質疑新規定也會構成侵犯私隱問題。

德國至今有74%成年民眾已完成接種疫苗，較歐盟成員國平均72.3%的接種率高。

責任編輯：郭麗明

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