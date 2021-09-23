【恒大3333】民行、中信銀行等輪流發聲　一文看清內銀回應與恒大的業務來往

▲ 一文看清內銀回應與恒大的業務來往

中國恒大 （03333） 周四（23日）如期以場外協商方式支付境內債的利息，但債務違約風險未能完全釋除，並一度令內銀股捱沽。近期，內地多間銀行接連在互動平台回應投資者有關與恒大業務的來往，並普遍回應指風險可控。本網以一文形式綜合了各銀行的回應。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

恒大債務危機出醜國際，恐再損外國投資者信心，看【下一頁】

傳中國要求地方政府為恒大潛在破產做準備，看【下一頁】

民生銀行

民生銀行表示，恒大集團在公司貸款均為項目融資，在以項目土地、在建工程抵押的同時，追加項目公司股權質押，集團提供連帶責任擔保。目前項目融資的抵質押物整體足值有效。公司對恒大及其關聯方的經營、財務情況進行持續跟踪和監測，保持與恒大的密切溝通。

中信銀行

中信銀行表示，該行持續加強房地產行業授信管控，近幾年一直積極採取各項措施降低恒大表內外授信餘額。截至8月底，恒大全口徑授信餘額已較2018年有大幅壓降。

該行又指，高度關注恒大集團經營和資金狀況，對恒大可能存在的風險，已充分預估並做好準備，積極增提減值準備。目前恒大在該行貸款均有抵質押物，抵押物總體足值。

浙商銀行

浙商銀行表示，目前對恒大集團的授信金額38億元，有足額的抵質押物，整體風險可控。該行將對恒大集團及關聯方的經營、財務狀況保持密切跟踪、及時溝通，如出現風險狀況，將會積極採取風險控制措施，不會對該行經營管理和資產質量產生重大影響。

光大銀行

光大銀行指，一直以來嚴格執行併表層面統一授信管理要求，針對大型集團企業在銀行併表範圍內的總授信規模嚴格控制，並設有較為完善的客戶風險預警、壓縮退出及風險應對機制性安排，目前大型集團企業在該行的授信敞口均相對可控，不會對該行資產質量趨勢產生實質性重大影響。

興業銀行

興業銀行表示，一直嚴格監控對恒大集團的授信業務，只介入少量一二線城市且資質較好的房地產開發項目融資，沒有涉及非房地產板塊，存量業務抵質押充足，今年以來已經根據項目開發進度逐步壓降授信敞口有效管控風險。對恒大集團存量授信業務，該行已經全面加強項目管理，配合地方政府「保交樓」，並積極採取有效應對措施。

浦發銀行

浦發銀行指，與恒大業務合作規模較小，風險可控。

鄭州銀行

鄭州銀行表示，恒大集團在該行貸款業務主要為房地產開發貸款，總體額度較小，目前項目整體風險可控。

江蘇銀行

江蘇銀行指，目前恒大集團在該行業務規模小、佔比低，抵質押充分，無風險敞口。

青農商行

青農商行表示，該行與恒大業務合作規模較小，均為項目貸款，將密切關注客戶經營情況，強化風險防控。

常熟銀行

常熟銀行指，截至今年8月底，該行對恒大控股企業的貸款有1筆，貸款餘額391萬元，該筆貸款擔保方式為土地抵押擔保。

相關文章：【恒大3333】許家印深夜會見恒大4000名領導 稱全力做好復工復產順利交樓

【恒大3333】華置出售逾1億股恒大、或悉售餘下持股 華置：年內已變現虧損近14億

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯：袁諾曦