【第4季部署】第4季 值得加注的10大收息股

踏入9月，港股雖迎接「跨境理財通」細則出台，惟卻先後受累於中國恒大(03333)事件及本港地產股震盪，一度失守24000點關口創下近10個月低位。由於剛經歷一輪突如其來的調整，加上恒大事件仍然發酵，市場在第4季恢復信心並非易事。投資部署上宜先做好防守，增加在收息股的建倉。

選股方面，可依循四方面選取。本地方面，跨境理財通出台相信可令一眾本地銀行股直接受惠。其次第二輪電子消費券即將派發，除了服裝零售股及餐飲股可以受惠，有份經營商場，住宅投資比重較低的地產股也可留意。第三，內地加強潔淨能源消費已成趨勢，有力派高息的潔淨能源股可謂下季的中資股首選。最後，部分傳統公用股目前仍擁有逾5厘周息率，在目前的低息環境下也極具吸納價值。

第4季值得加注的10大收息股一覽：

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

【恒大危機】 一文看盡 43隻本港內房股 「三道紅線」達標情況 詳情請看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【大行點睇】國泰君安指新能源發電有3條投資主綫 推薦10大股份 詳情請看【下一頁】

同場加映 【iM會客室】港股四面楚歌 恒指支持22600

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機