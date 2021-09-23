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【第4季部署】第4季 值得加注的10大收息股

股樓投資 21:55 2021/09/23

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踏入9月，港股雖迎接「跨境理財通」細則出台，惟卻先後受累於中國恒大(03333)事件及本港地產股震盪，一度失守24000點關口創下近10個月低位。由於剛經歷一輪突如其來的調整，加上恒大事件仍然發酵，市場在第4季恢復信心並非易事。投資部署上宜先做好防守，增加在收息股的建倉。

選股方面，可依循四方面選取。本地方面，跨境理財通出台相信可令一眾本地銀行股直接受惠。其次第二輪電子消費券即將派發，除了服裝零售股及餐飲股可以受惠，有份經營商場，住宅投資比重較低的地產股也可留意。第三，內地加強潔淨能源消費已成趨勢，有力派高息的潔淨能源股可謂下季的中資股首選。最後，部分傳統公用股目前仍擁有逾5厘周息率，在目前的低息環境下也極具吸納價值。

第4季值得加注的10大收息股一覽：

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【恒大危機】 一文看盡 43隻本港內房股 「三道紅線」達標情況    詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

華潤電力（00836） 港股

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