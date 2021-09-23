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【跨境理財通】瑞銀資管：已為理財通準備3隻香港註冊基金　與十多家分銷夥伴合作

Hot Talk 17:50 2021/09/23

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【跨境理財通】瑞銀資管：已為理財通準備3隻香港註冊基金　與十多家分銷夥伴合作

粵港澳大灣區跨境理財通計劃如箭在弦，瑞銀資產管理表示，歡迎理財通計劃，目前瑞銀已有三隻專門為理財通而設的香港註冊基金。三隻基金包括瑞銀亞洲股債基金、瑞銀亞洲收益債券基金及瑞銀環球收益債券基金。

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瑞銀資產管理香港區主管文立業 （ Adolfo Oliete ）表示，很高興為大灣區投資者提供一系列基金選擇，這些基金有助分散他們的投資組合，並提供跨越不同資產類別和地域有潛力的新契機。

瑞銀資產管理香港基金分銷部主管姚偉浩補充，正與十多家分銷合作夥伴密切合作，旨在為大灣區投資者提供更多選擇，並正積極討論如何進一步擴大在整個地區的分銷網絡，未來將會推出新產品和落實更多分銷合作夥伴。

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