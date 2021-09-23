【譚仔上市】「譚仔味」進軍餐飲股　招股價是否「和味」？

▲ 「譚仔味」進軍餐飲股 招股價是否「和味」？

本港米線王國譚仔國際 （新上市編號：02217） 正在招股，成為又一隻在香港起家上市的餐飲股。不過，米線「好味」就能夠吸引食客，而新上市的公司自然是股價越平就越「和味」。若對比本地餐飲股，譚仔國際又是否有吸引力？投資者在認購新股前，不妨先看一看下列比較。

譚仔國際的招股價區間介乎3.33元至4.17元，全球發售完成後，公司的市值將會介乎44.62億至55.88億元。而公司截至今年3月31日止年度的純利達2.88億元，市盈率介乎15.5至19.4倍。

譚仔招股詳情

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若以香港餐廳數目比較多的連鎖快餐餐飲大家樂 （00341） 和大快活 （00052） 對比，兩者的市盈率分別約為23倍及14倍。

本港餐飲股比較詳情

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另外，需要注意的是，大家樂和大快活在計算銷售成本時，除原材料及包裝成本外，亦會將折舊開支，水、電、煤氣費用以及清潔費用等計算在內，因此銷售成本包含類目較多，兩者毛利率分別僅有5.6%和12.4%。而譚仔國際、太興 （06811） 以及翠華 （01314） 的銷售成本僅包括食品飲品等原材料成本，因此毛利率均在七成左右。

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記者：梁安琪