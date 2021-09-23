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《香港星級品牌頒獎典禮》公佈得獎名單　發掦香港精神　共建星級品牌

都會情報 18:00 2021/09/23

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【2021年9月23日】由香港中小型企業聯合會主辦，香港貿易發展局及香港生產力促進局協辦；並獲香港工業貿易署及超過50間商會及機構全力支持，目的是表揚本地企業在積極發展下創建的「香港星級品牌2020 - 2021」今日（9月23日）公佈得獎名單。本會主辦、香港貿易發展局及香港生產力促進局協辦之香港星級品牌自2012年首屆舉辦以來已踏入第九屆。當中見證著不少企業公司的辛勞和努力，至今已有逾300多家香港企業及機構獲頒此項殊榮。今次大會共頒發43個奬項給得奬機構、一眾評審、商界領袖等雲集頒獎禮，成為城中盛會。

香港星級品牌 2020-2021籌委員會主席葉笑彤女士在頒獎禮致歡迎辭時表示，在疫情之下，各行各業都遇到各種困難與挑戰，能夠順利渡過絕非易事。在這個全新的營商環境下，更應鼓勵香港品牌參與此活動，以表揚他們持續打造高質量和高效益的產品及服務。同時加強香港企業與各地企業之間的交流，進而促進各地的經濟發展。香港星級品牌的宗旨是嘉許表現出色的香港品牌，向社會各界分享成功案例，激勵有志創業人士和青年人創立具可持續性的自家品牌，為香港企業界帶來多元化的發展。

「香港星級品牌2020 - 2021」作為區內年度商界盛事，表揚本地企業在積極發展下創建香港星級品牌，並將其成功個案與社會各界分享，藉以鼓勵有志創業人士及年青一代建立可持續發展 的自家品牌，同時加強香港企業與各地企業之間的交流，攜手打造更多高質量和高效益的產品及服務，進而促進各地的經濟發展。獎項共分「企業奬」、「中小企業奬」、「創業新星奬」、「大灣區企業奬」、「非牟利機構奬」以及今年新增設的「網上營銷大奬」。(得奬名單詳見附表)

香港中小企業聯合會會長麥美儀女士及香港中小企業聯合會主席郭志華先生在致謝辭中表示，去年疫情肆虐全球，情況反覆，對全世界經濟包括香港造成巨大且嚴重的衝擊，但一眾企業公司仍堅持不懈去面對這些挑戰，渡過一個又一個難關。不僅為香港提供了更優質的產品及服務，更靈活地配合市場上瞬息萬變的局勢，竭力把握機遇，穩定在商界的地位。期望未來有志創業人士及年青一代建立可持續發展的企業及社會。

「香港星級品牌2020 - 2021」得獎者名單（排名不分先後）：

企業獎

機構名稱 品牌名稱
六福集團(國際)有限公司 六福珠寶
中華電力有限公司                                   
香港電燈有限公司  
太興集團控股有限公司 太興集團
專訊科技有限公司 Solution Expert
群順有限公司 譚仔三哥米線
終生美麗美容纖體中心  
美容莊 Sense Beauty & Spa
嘉悅醫療(香港)有限公司 嘉悅醫療
i Dance Enterprise Limited I Dance
希瑪眼科醫療控股有限公司  
明師教育有限公司 明師教育
清晰醫療集團 Clarity Medical Group
草姬國際有限公司 草姬
登輝控股有限公司 SCOTT
中國建築工程(香港)有限公司  
香記咖啡集團有限公司 香記咖啡
致富金融集團  
Julius Group Holdings Ltd InnoTier
康業金融科技集團 Konew Fintech Corporation Limited
LMHK Group Limited  

中小企業獎

機構名稱 品牌名稱
濟生堂製藥廠有限公司  
億斯電子有限公司 EC Line
Ensec Solutions Hong Kong Limited  
心薈管理有限公司 Xin Management Limited
兩益有限公司  
樂寶健康有限公司 卓營方YesNutri
家燕媽媽世界有限公司 家燕媽媽世界
浚一企業有限公司 東香醉
友聯創建有限公司 城寨風味
環球大聯盟有限公司 環球大聯盟
勁傳播媒體有限公司 JMKTV
莉莎美甲香港有限公司 Lisa Nail
思博拓展顧問有限公司 Mermaid Federation International
尚品365有限公司 Mr & Mrs Bean
Owl Square Co-Living Limited Owl Square
Veron Professional Make-up Workshop  

 

創業新星獎

機構名稱 品牌名稱
安心匯有限公司 安心匯兌換匯款

 

大灣區企業獎

機構名稱 品牌名稱
大灣區企業專才學院有限公司 大灣區企業專才學院
法闌堡國際酒業有限公司 法闌堡

 

網上營銷

機構名稱 品牌名稱
優選國度有限公司 ExcLand
95國際有限公司 La Raine

非牟利機構獎

機構名稱 品牌名稱
善德基金會  

*排名不分先後

有關「香港星級品牌2020 - 2021」的得獎名單 ，詳情請瀏覽：
https://www.hkstarbrand.com/tc/winning_institution.php?year=2021

（資料由客戶提供）
 

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